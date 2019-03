Felbocsátották a SpaceX Crew Dragon űrhajóját

A SpaceX amerikai űrkutatási vállalat szombaton az egyesült államokbeli Cape Canaveralból egy Falcon-9-es hordozórakéta fedélzetén felbocsátotta Crew Dragon űrhajóját, amely a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) tart - közölte a NASA amerikai űrhivatal.



Az űrkapszulán nincs űrhajós, csak egy Ripley névre hallgató bábu. Ha sikeres lesz a mostani próbarepülés, akkor júliusban űrhajósokkal a fedélzetén indítják útnak a Dragont.



A 4,9 méter magas Crew Dragon most 180 kilogrammnyi utánpótlást és eszközt szállít az ISS-re. A tervek szerint az öt napig tartó próbarepülés során az ISS-en tartózkodó amerikai Anne McClain és a kanadai David Saint-Jacques űrhajós további teszteket végez el az űrkapszulán, valamint ellenőrzi annak berendezéseit.



A szombati indításnál a Cape Canaveralban lévő Kennedy űrközponton ott volt az a két űrhajós, Doug Hurley és Bob Behnken, aki majd júliusban a Crew Dragon második próbarepülésen részt vesz.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX's #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. Watch: https://t.co/Fm5NQSfAXJ pic.twitter.com/YoiOf67kQL