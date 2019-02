Elismerés

Horváth Péter kapta az idei Szent-Györgyi Talentum Díjat

Horváth Péter bioinformatikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA SZBK) Biokémiai Intézetének igazgatója kapta az idei Szent-Györgyi Talentum Díjat.

Az elismerést hétfő este Erwin Neher Nobel-díjas német biofizikus és Varró András professzor, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány elnöke adta át a szakembernek a Szegedi Nemzeti Színházban rendezett gálán.



A Szent-Györgyi Talentum Díjat 2013-ban alapította a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány. Az elismerésre érdemes kutatót az alapítvány kuratóriuma az adott évben Szegedre látogató Nobel-díjas kutatókkal közösen választja ki.



A díjat az elmúlt egy-két évben publikált, nemzetközi szinten is meghatározó felfedezésért adják át. Emellett feltétel, hogy a díjat olyan szegedi tudós kapja, aki - a díj névadójához, Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan - a felfedezéséhez kapcsolódó kutatói munka jelentős részét a Tisza-parti városban végezte.



A díj kuratóriuma az elismertét Horváth Péternek a Nature Communicationsben tavaly megjelent közleményéért ítélte oda, melyben kollégáival együtt az intelligens kép-alapú egysejtes izolálás technikáját írták le. Horváth Péter más szegedi kutatókkal az egysejt-analízis terén világviszonylatban úttörőnek számító megoldást dolgozott ki, amely a nagy teljesítményű mikroszkópia és a molekuláris analízis előnyeit egyesíti. Az új eljárás minden eddiginél pontosabban képes azon egyedi sejtek kiválasztására, melyek meghatározóak a vizsgált szövet egészének viselkedése szempontjából. Ezeket a sejteket sértetlenül, a környező sejtek számottevő károsítása nélkül emelik ki a mintából, és molekuláris analízissel elemzik.



Horváth Péter a díj átvételét követően azt mondta, a cikkben bemutatott tudományos eredmény igazán közel áll a szívéhez, hiszen igazi szegedi munka, amely az MTA SZBK és a Szegedi Tudományegyetem öt-hat kutatócsoportjának együttműködésével született meg.



Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetemen 2003-ban szerzett programtervező matematikus diplomát, majd 2007-ben az INRIA-n (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) műholdkép-feldolgozásból doktorált. 2007-től 2013-ig az ETH-Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule) oktató és kutató munkatársaként dolgozott Svájcban. 2013 óta az MTA SZBK BIOMAG (Biological Image Analysis and Machine Learning Group) kutatócsoportjának vezetője, emellett egy kisebb labort is irányít Helsinkiben a FIMM-ben (Finnish Institute for Molecular Medicine), ahol a személyre szabott, precíziós rákgyógyászat lehetőségeit kutatja.