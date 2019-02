Csillagászat

A Naprendszer legtávolabbi objektumára bukkant a NASA csillagásza

Az újonnan azonosított égitest 140-szer távolabb van a Naptól, mint a Föld, és ha felfedezését hivatalosan megerősítik, ez lesz a Naprendszer legtávolabbi ismert objektuma - adta hírül a The Guardian című brit napilap.



Az eddig legtávolabbi ismert objektum, egy törpebolygó, amely a Földnél 120-szor távolabb van a Naptól, és amelynek a Farout (Távoli messzeség) nevet adták az után, hogy ugyanez a csillagászcsoport múlt év novemberében észlelte.



A most felfedezett legtávolabbi objektum az amerikai csillagászoktól a FarFarout - Nagyon távoli messzeség - becenevet kapta. Scott Sheppard, a washingtoni Carnegie Tudományos Intézet csillagásza bukkant rá, amikor csoportjával a kilencedik bolygó után kutatva csillagászati adatokat elemzett.



A feltételezett kilencedik bolygóról Sheppard kutatócsoportja úgy véli, hogy a Plútó mögött lehet a titokzatos Oort-felhőben. A bolygót még nem látták közvetlenül, de a Goblin törpebolygó, amelynek felfedezését ősszel jelentette be a kutatócsoport, úgy tűnik, hogy egy óriási, láthatatlan objektum gravitációs hatása alatt áll, ami megerősítette a csillagászokat abban, hogy létezhet a kilencedik bolygó.



Sheppard elmondta, hogy a FarFarout égitestre akkor bukkant, amikor egy múlt héten elhalasztott előadásának idejét arra használta fel, hogy intézetében adatokat elemezzen.



"A FarFarout kissé rejtélyes. Nagyon halvány, észlelésünk képességének határán van" - magyarázta. Semmit nem tudunk pályájáról, csak azt tudjuk, hogy nagyon távol van. Hozzátette, hogy a további megfigyeléseikkel fognak többet megtudni az észlelt nagyon távoli égitestről. Ám évekbe fog telni, amíg a szakemberek képdsek lesznek meghatározni pályáját.



A Farout objektum a 2018 VG18 jelet kapta a nemzetközi csillagászati uniótól. Becslések szerint átmérője 500 kilométer, ami a Merkúr, a Naprendszer legkisebb bolygója egytizedének felel meg. A Farout törpebolygó lehet, mint a Plútó, amelynek átmérője mintegy 2400 kilométer. Hatalmas távolsága miatt a Faroutnak több mint ezer évre lehet szüksége ahhoz, hogy egyszer megkerülje a Napot.