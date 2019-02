Csillagászat

Itt a NASA eddigi legélesebb felvétele az Ultima Thule égitestről - videó

A lehető legélesebb, legrészletesebb felvételeket küldte el az Ultima Thule nevű égitestről az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) New Horizons űrszondája. 2019.02.24 15:23 ma.hu

A képeket a New Horizons akkor készítette, amikor január elsején elrepült a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestje, a 2014 MU69, nem hivatalos nevén Ultima Thule kisbolygó mellett.



Hat és fél perccel az előtt készült a felvétel, hogy az űrszonda a lehető legközelebb került január elsején az égitesthez - olvasható a NASA honlapján, amely bemutatta felvételeket.



A képek pixelenként 33,5 méter felbontásúak. Ez a nagy felbontás lehetővé teszi az Ultima Thule felszíni jellegzetességeinek alaposabb megfigyelését. Tudóscsoportunkban most vitatjuk meg, hogy a képen látható mélyedések vajon becsapódások nyomán keletkezett kráterek, esetleg szublimációból eredő gödrök, vagy beomlott gödrök lehetnek-e, esetleg valami teljesen más képződmények - közölte John Spencer, a projekt egyik vezető tudósa.



Ez volt a legnagyobb felbontású megfigyelés, amelyet a New Horizons űrszonda képes elvégezni egész missziója során - közölték a NASA kutatói, akik szerint ez a részletes megfigyelés egy jóval bonyolultabb feladat volt, mint a Pluto törpebolygó melletti 2015-ös elrepülés során végzett megfigyelések.



A New Horizons űrszondát 2006. január 19-én indították útnak, elsődleges feladata a Pluto kutatása volt, 2015. július 14-én haladt el a törpebolygó mellett, minden eddiginél közelebb jutva hozzá.



Az Ultima Thulét 2014-ben a Hubble űrteleszkóp fedezte fel, a NASA 2015-ben döntött úgy, hogy a New Horizons misszióját kiterjesztik a kisbolygó vizsgálatára.