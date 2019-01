Csillagászat

Meteoroid csapódott a Holdba a teljes holdfogyatkozáskor

A hétfő hajnali teljes holdfogyatkozást távcsőre szerelt elektronikus képrögzítő eszközökkel követő amatőrcsillagászok egy meteoroidnak a Hold felszínébe történt becsapódása által keltett felvillanást rögzítettek a már a teljes árnyékba került sötét oldalon. 2019.01.24 13:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról korábban a ma.hu is beszámolt, míg a fogyó szuper vérholdat csodálta, addig valami átsuhant a szeme előtt. A Csillagászat.hu cikke szerint a meteoroidnak a Hold felszínébe történt becsapódása által keltett felvillanást rögzítettek a már a teljes árnyékba került sötét oldalon.

A Naprendszer égitestjeibe más kisebb égitestek ütköznek, így a légkör által nem védett égitestek felszínét gyakran elérik az óriási sebességgel száguldó kisebb-nagyobb kozmikus törmelékdarabok.



A Hold felénk forduló, de a Nap által meg nem világított oldalán feltűnő, ha néha egy kis törmelékdarab becsapódik, és a másodperc töredékéig tartó fényfelvillanást okoz; a mai, modern teleszkópokkal és elektronikus képrögzítő technikák segítségével ezeket már meg lehet figyelni. Nem is kell túl nagy távcső ehhez, amatőrcsillagászok által elérhető műszerek is elegendőek lehetnek.



Ez történt most a hétfő hajnali teljes holdfogyatkozáskor is, amikor a már bolygónk teljes árnyékkúpjába merülő és elsötétülő Holdon Petr Horálek cseh fizikus és amatőrcsillagász égi kísérőnk elsötétült oldalán egy meteoroid váratlan becsapódásának felvillanását rögzítette. Mivel Közép-Európából a mostani teljes holdfogyatkozást csak részben lehetett követni, ezért célszerű volt a fogyatkozás teljes időtartamának végigkövetésére az Atlanti-óceán térségébe vagy az amerikai kontinens keleti partjaira utazni.



A meteoroid becsapódásának megfigyeléséhez már kis műszer is elegendőnek bizonyult, és persze nagy szerencse is kellett hozzá, hogy a másodpercnél rövidebb ideig tartó felvillanást pont akkor "kapja el" a felvétel.

Fontos, hogy Petr Horálek felvételén kívül szerencsésen még mintegy egy tucatnyi, ettől független felvétel is megerősíti ennek a holdi becsapódásnak és a vele kapcsolatos fényfelvillanásnak a megtörténtét.



A mostani holdi fényfelvillanással kapcsolatba hozható holdi becsapódás helyét Justin Cowart amerikai geológus és amatőrcsillagász határozta meg. A becsapódás a mintegy 11 km átmérőjű Lagrange H kráter közelében történt.



Egyébként a Holdat bármikor eltalálhatják meteoroidok, amelyek által keltett fényfelvillanásokat a NASA észlelőhelyei és néhány, erre a célra szakosodott európai obszervatórium is megfigyelnek. Az ilyen felvillanások gyakoriságát mutatja, hogy már 2-3 órás megfigyelés után bekövetkezhet egy becsapódás a Holdon.



Magyarországon a "Kozmikus hatások és kockázatok" c. GINOP-projekt keretében kutatják majd a holdi becsapódásokat az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont együttműködésében. A tervek szerint egy 0,8 m-es robotteleszkóppal és speciális kamerával fogják észlelni a Hold felénk forduló, de még éppen meg nem világított részén feltűnő rövid felvillanásokat. A műszerek 2019 tavaszán kerülnek felállításra, így az első hazai eredmények is rövidesen várhatóak.