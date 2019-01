Állattartás

Az elhízott kutyák rövidebb ideig élnek

hirdetés

A Liverpooli Egyetem és a Mars kisállateledel-gyártó cég kutatóközpontjának szakemberei által végzett kutatás kimutatta, hogy akár két és fél évvel megrövidítheti a kutya életét az elhízás.



A szakemberek 12 népszerű kutyafajta több mint ötvenezer egyedéről az elmúlt húsz évben végzett vizsgálatok során nyert adatokat elemezték, és megállapították, hogy a túlsúlyosság jelen van minden fajtánál.



A kan német juhászkutyák öt hónnappal, a kan Yorkshire terrierek két és fél évvel hamarabb múlnak ki, ha túlsúlyosak - írták a Journal of Veterinary Internal Medicine című állatorvos-tudományi folyóiratban megjelent tanulmányukban.



A szakemberek becslései szerint a brit háztartások mintegy 26 százalékában, az amerikai háztartások 47 százalékában él kutya. Egy közelmúltbeli tanulmányból kiderült, hogy a macska- és kutyatulajdonosok több mint fele rendszeresen vagy gyakran ad enni kutyájának, ha az kunyerál, 22 százalékuk pedig túleteti kedvencét, csak hogy boldoggá tegye őt.



"A gazdik gyakran nincsenek tudatában annak, hogy kutyájuk túlsúlyos és sokan nem látják át, milyen hatással van a túlsúly az állat egészségére. Nem tudhatják azt, hogy ha házi kedvencük elhízott, akkor az más problémákkal is jár, mint porckopás, légzési nehézség, a daganatos betegségek egyes típusa, és az állat életminősége is rosszabb. Ez jelentős hatással van arra, milyen hosszú ideig élnek" - idézte a liverpooli tanulmány társszerzőjét, Alex German kisállatorvos professzort a Science Daily tudományos hírportál.



"Sok gazdi az állatok különösen ízletes ételmaradékokkal és ínyenc csemegékkel történő etetésével házi kedvence iránti szeretetét akarja kimutatni. Ha körültekintően választjuk meg, mivel etetjük kutyánkat, az jó egészségben tartja őt és lehetővé teszi, hogy hosszú évekig körülöttünk legyen" - tette hozzá.



Aggasztó azonban, hogy a gazdáknak csak egyötöde méri, mennyi élemet adjon kedvencének, négyötödük mindig vagy gyakran csak megbecsüli, mennyi élelemre van szüksége az állatnak etetésekkor - jegyezte meg German.