Csillagászat

Csodás égi jelenség vár ránk ma este

Szombat este ismét hullócsillagokban gyönyörködhetünk. Magyar idő szerint este 21 és 23:10 között éri el csúcsát az Ursida meteorraj, óránként 40-80 felvillanást is láthatunk majd - írja a 24.hu.



A december egyébként is izgalmakban bővelkedett: 13-án és 14-én volt a Geminidák meteorraj maximuma, amikor óránként akár 100 "hullócsillagot” is láthattunk. December 16-án a 3200 Phaethon nevű, öt kilométer széles kisbolygó került rekordközelségbe a Földhöz.