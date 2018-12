Csillagászat

Szakértő: néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is a Marsra juthat

hirdetés

Néhány évtized múlva magyar fejlesztésű űrszonda is eljuthat a Marsra, a fiatal mérnököknek pedig már most sem kell külföldre menniük, ha érdekes csillagászati kutatásokhoz akarnak csatlakozni - mondta az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) tudományos főmunkatársa az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.



Kereszturi Ákos fontosnak nevezte, hogy minél több lehetőséget kapjanak az űrkutatásban a magyar szakemberek.



Tavaly óta, az Európai Űrügynökséghez (European Space Agency, ESA) csatlakozva erősödött Magyarország közreműködése a nemzetközi űrprojektekben, így a magyar mérnökök munkája kiterjed többek között a távközlésre, a földfigyelésre és az ExoMars programra is - tette hozzá.



Utóbbi - mint fogalmazott - a Mars kutatásával segíthet megismerni a Föld történetének azt a korszakát, amikor az élet megjelenhetett.



Kereszturi Ákos kifejtette, hogy a Marson lehetett víz, de a bolygó már régóta száraz.



A kutatók ezért nem az élet jeleit, hanem az életfeltételek nyomait keresik rajta - hangsúlyozta.