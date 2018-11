Régészet

Kelta szekérre bukkantak kincsvadászok Walesben

A régi kelta hagyományok szerint a magas rangú vezetők eltemetésekor nemcsak a testét, hanem vele együtt szekerét, lovait, szerszámait, és akár fegyvereit is elföldelték.

Feltehetően egy kelta szekér maradványait találták meg kincsvadászok fémdetektorral az Egyesült Királyság Pembrokeshire megyéjében, ez az első, amelyre Walesben bukkantak - adta hírül csütörtökön a BBC hírportálja.



A régi kelta hagyományok szerint a magas rangú vezetők eltemetésekor nemcsak a testét, hanem vele együtt szekerét, lovait, szerszámait, és akár fegyvereit is elföldelték. Mike Smith kincsvadász úgy gondolja, az általa megtalált szekér maradványai egy óriási, eddig fel nem fedezett vaskori településhez vezethetnek. A Walesi Nemzeti Múzeum a leletet "jelentősnek és érdekesnek" nevezte.



A szekér megtalálásának pontos helyét egyelőre titokban tartják - csupán annyi ismeretes, hogy Pembrokeshire megye déli részén van -, mivel régészek jövőre nagyobb ásatásra készülnek a térségben.



Smith kincskeresése először februárban járt sikerrel, majd folytatva a kutakodást, ráakadt egy általa középkorból származó brossnak tartott tárgyra. Felvette a kapcsolatot egy szakemberrel, akinek képeket is küldött. A szakértő véleménye szerint a tárgy, amelyet Smith talált, egy kelta lószerszám, amely feltehetőleg Kr. e. 600-ból származhat. Smith ezután visszament a helyszínre, ahol további darabokat is talált.



Egyes szakértők eleinte szkeptikusak voltak, június óta azonban a Walesi Nemzeti Múzeum és régészeti hatóság illetékesei a területen előzetes feltárásokat folytatnak, és újabb leleteket találtak. Földradarral betemetett csatornarendszerre, falakra bukkantak, ami egy eddig ismeretlen nagy kelta települést feltételez. Ennek kiderítésére jövő évre teljes feltárást terveznek.