Kivételes leletek

Több ezer csontvázat találtak a 3-as út mentén

Több mint 1200 ember maradványait találták meg Encs határában a szántóföldek alatt. A férfiakat fejjel nyugat felé, a nőket pedig kelet felé temették el. 2018.11.21 16:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Folynak a régészeti feltárások az M30-as autópálya nyomvonalán. A napokban szenzációs eredményekről számolt be az Encsi Városi Művelődési Központban Dávid Áron, a Salisbury Archaeology Kft. régésze, a terület ásatásvezetője. Bejelentette: egy középső bronzkori, az úgynevezett füzesabonyi kultúra temetőjét találták meg, mely az ország legnagyobb, ehhez a kultúrához tartozó temetkezési helyének számít. Eddig 1200 sírt tártak fel, de azt feltételezik, hogy körülbelül még 800 ember maradványai bukkannak majd elő a föld mélyéből - írta a Boon.hu.

A feltárt temetkezési hely körülbelül 3600 éves lehet, plusz-mínusz 100 év. A sírhelyek 80 százalékát ugyan kirabolták, de még így is rengeteg tárgyat találtnak a csontok mellett: különleges formájú kerámiatárgyakat, fémből készült ékszereket, ruhatűket, hajkarikákat. Igazi kuriózumnak számít egy elektron hajkarika, ami az arany és ezüst ötvözete. Szintén párját ritkítja egy nemrég előkerült lelet, egy hatalmas méretű, agyag kocsimodell. De ugyanilyen különlegesség a vörös okkerrel kikent sír, amiből többet is találtak, és unikális lelet egy pártás, gazdagon felékszerezett fiatal hölgy sírja is.

A bronzkori sírok feltárása után a szakemberek precíz és részletes leírást adnak a leletanyagról, melyről fotó és rajz is készül. Ezután a leleteket felszedik, majd a Herman Ottó Múzeumba szállítják, ahol a restaurálás és az anyag kutatása, feldolgozása történik. Az M30-as autópálya nyomvonalán több régészcsoport is dolgozik, többek között a Herman Ottó Múzeum, a Nemzeti Múzeum és a Szegedi Tudományegyetem régészei.