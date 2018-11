Csillagászat

Ismét mozgásban a Curiosity

hirdetés

A NASA Curiosity marsjárója körülbelül 60 métert vezetett november elején az úgynevezett Lake Orcadie területre, így a teljes megtett útját már több mint 20 km-re növelte. A szeptember 15-i memóriahiba bekövetkezése óta ez volt a Curiosity leghosszabb utazása. A rover október 3-án kapcsolt át a tartalék, Side-A számítógépére. Miután több mint két hete végez méréseket, valamint ezt az utat is képes volt megtenni, kijelenthető, hogy a Curiosity újra munkába állt, sőt további új fúrásokat is terveznek vele - írta a csillagászati hírportál, a csillagaszat.hu.



Továbbra is analizálják azonban a NASA Jet Propulsion Laboratory Curiosity roverért felelős mérnökei a Side-B számítógép-anomáliáját. Szeptember 15-e óta a rover akkor aktív, Side-B számítógépe nem volt képes eltárolni a tudományos, valamint a kulcsfontosságú mérnöki adatokat sem valamilyen technikai hiba miatt. Az október 3-i számítógépváltásra azért volt szükség, hogy részleteiben fel tudják tárni, mi okozza a problémát.



Mint a legtöbb NASA űreszköz, a Curiosity-t is két, egymást helyettesíteni képes számítógéppel szerelték fel (Side-A és Side-B), hogy akkor is tovább tudjon működni, ha valamelyikkel gond lenne. Számos lehetőség mérlegelése után döntöttek úgy, hogy a marsjáró visszakapcsoljon a leszálláskor is használt Side-A számítógépre.



A Side-A számítógép 5 évvel ezelőtt (Sol 200) mutatott hardveres és szoftveres hibákat is, melynek következtében a rover nem tudott parancsokat fogadni és lemerítette az akkumulátorát is. Akkor a Curiosity csapata sikeresen váltott át a Side-B számítógépre. Azóta diagnosztizálták és elzárták a Side-A memóriájának azon részét, mely hibás volt, hogy továbbra is működőképes legyen.



“Biztosak vagyunk benne, hogy visszakapjuk a teljes üzemképességet, de korai megmondani, hogy mikorra.” – mondta Steven Lee (NASA JPL), a Curiosity helyettes projektmenedzsere október 3-án. “Mától kezdve a Side-A számítógépről működünk, de időbe telhet, hogy teljesen megértsük a problémát és kidolgozzunk egy megoldási tervet a Side-B memóriagondjaira.”



“A megelőző hetet azzal töltöttük, hogy a Side-A funkcióit ellenőriztük, valamint felkészítettük a cserére.” – tette hozzá Lee. “Természetesen lehetséges a teljes küldetést a Side-A számítógépről kezelni, ha nincs más megoldás. De a terv, hogy visszaálljunk a Side-B használatára, amint sikerült kiküszöbölni a nagyobb memóriaterület használatának problémáit.”