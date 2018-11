Állat

Új magyarországi madárfajt, lazúrcinegét figyeltek meg a szegedi Fehér-tónál

hirdetés

Egy Magyarországon eddig nem bizonyított madárfajt, lazúrcinegét (Parus cyanus) figyelt meg és fotózott le három madarász vasárnap reggel Sándorfalva térségében, a szegedi Fehér-tó nádasában - tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője hétfőn az MTI-t.



Orbán Zoltán közölte, hogy megjelenését és viselkedését tekintve a lazúrcinege a Kárpát-medencében is gyakori kék cinegére hasonlít, de farka hosszabb, a "sapkája" kék és a test alsó részének sárga színét pedig fehér helyettesíti. Ezért ez a világos megjelenésű madár már távolról is feltűnő. A lazúrcinege alapvetően ázsiai elterjedésű faj, Magyarországhoz legközelebb Fehéroroszország és Ukrajna határvidékén fészkel egy jelentős kiterjedésű, szigetszerű állománya.

A hazai cinegékhez hasonlóan fészkelőterületén ez a madár is állandó, ritka kóborló példányai Európa-szerte fel-feltűnnek, van megfigyelési adata a volt Jugoszlávia területéről is. Ezeknél a tiszta vérvonalú kóborlóknál gyakrabban fordulnak elő kék cinege-lazúrcinege hibridek. Ezek rendszertani besorolása többször is változott, Pleske-cinege (Pleske Tit) néven hol önálló fajként, hol alfajként szerepelt. Magyarországon eddig legalább három ilyen madarat láttak, legutóbb a mostani megfigyelési helyhez közel, a Fehér-tavi Ornitológiai Tábor egyik hálójában 2008. november 6-án.



A lazúrcinege-megfigyeléssel 418-ra emelkedett Magyarország madárfajainak száma, ami az Európában eddig előfordult 780 körüli madárfajszámot, az ország földrajzi elhelyezkedését és méretét figyelembe véve, igen jónak számít.



Észak-európai megfigyelések alapján a lazúrcinege sem idegenkedik az ember közelségétől, így amennyiben a faj nagyobb létszámú kóborlásáról van szó, a következő hetekben, hónapokban, országszerte akár az etetőkön is feltűnhet egy-egy példány.