Elveszett világra bukkantak az Antarktisz alatt

Már évtizedek óta téma a tudományos világban az, hogy bár a Pangea darabokra tört nagyjából 180 millió év alatt, a ma ismert földrészek együttese közel sem adja ki az ősi szuperkontinens területét.



Ésszerű feltevésnek tűnt tehát, hogy kell lennie valahol egy elveszett kontinensnek, vagy akár többnek is - írta a Player.hu. Nemrég óceániai kutatók közöltek egy tanulmányt, amelyben kifejtették, szerintük ugyanis létezik egy újabb kontinens, amely több ezer éven át bujkált az óceánfelszín alatt – a Zélandiának elnevezett víz alatti terület feltehetőleg Gondwanából, valamint Új-Zélandból és Új-Kaledóniából töredezett le, majd süllyedt óceánfelszín alá.



Most azonban a jelek szerint rábukkantunk egy újabb elveszett kontinensre. Ugyanis az Európai Űrügynökség egyik műholdjától, a Gravity field and Ocean Circulation Explorer-től (GOCE) származó információk, valamint szeizmológiai adatok összevetése után Fausto Ferraccioli geológus és geofizikus csapata létrehozta a bolygónk tektonikai lemezeiről készült háromdimenziós térképet.



"A térképen pedig jól látható, hogy az Antarktisz alatt túl sok a gyűrődés, jelentős méretű ősföld található a jég alatt:"