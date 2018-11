Csillagászat

Hatalmas 'szellemgalaxist' észlelt a Gaia a Tejútrendszer peremén

Hatalmas "szellemgalaxist" észlelt az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia űrszondája a Tejútrendszer peremén.



Az Antlia 2-re (vagy Ant 2) keresztelt objektumot eddig nem sikerült felfedezni egyrészt nagyon kis sűrűsége miatt, másrészt azért, mert tökéletes "fedezékben" van a Tejútrendszer lemezének köde mögött.



Az Antlia 2 egy törpegalaxis. Amikor az univerzum kezdeti szakaszában a szerkezetek elkezdtek kibontakozni, a törpegalaxisok voltak az első formálódó galaxisok, így legtöbb csillaguk öreg, kis tömegű és fémekben szegény.



Galaxisunk többi ismert törpegalaxisához képest azonban az Ant 2 óriási: olyan nagy, mint a Nagy Magellán-felhő, vagy az egész Tejútrendszer egyharmada.



Ami az Ant 2-t még szokatlanabbá teszi, az a nagyon halvány fénye: a Nagy Magellán-felhőhőz képest tízezerszer halványabb. Tehát vagy túl nagy a fényéhez képest vagy túl halvány a méretéhez képest.

"Ez egy szellemgalaxis. Az ilyen nagy kiterjedésű objektumokat, mint az Ant 2, egyszerűen nem láttuk korábban. A felfedezés csak a Gaia adatainak minősége révén volt lehetséges" - mondta Gabriel Torrealba, a kutatás eredményeit bemutató tanulmány társszerzője.



Egy tajvani, brit, amerikai, ausztrál és német csillagászokból álló nemzetközi csoport vizsgálta át a Gaia adatait, így bukkantak a különleges galaxisra. Az eredményekről a kutatásban résztvevő Cambridge-i Egyetem holnapján számolt be.



Az ESA Gaia missziója révén készült el a világ eddigi legnagyobb csillagkatalógusa: több milliárd csillag, galaxisok és más égitestek, az éjszakai égbolt háromnegyede szerepel a lexikonban.



A szakértők megállapították, hogy az Ant 2 sohasem kerül túl közel a Tejútrendszerhez, mindig legalább 40 kiloparszek, vagyis 130 ezer fényévnyi távolságra van. Sikerült megállapítani a galaxis tömegét is, amely jóval kisebb volt, mint amekkorára egy ekkora objektum esetében számítottak.



"A legegyszerűbb magyarázat az Ant 2 kis tömegére az, hogy szétszedi a Tejútrendszer árapálycsóvája. Nincs azonban magyarázat a galaxis méretére. Normál esetben, amikor a galaxisok tömeget veszítenek a csóva hatására, zsugorodnak, nem növekednek" - fejtette ki Sergey Koposov, a Carnegie Mellon Egyetem kutatója.



Ez viszont azt jelentheti, hogy az Ant 2 hatalmasnak született. A kutatócsoport most azt próbálja kideríteni, milyen folyamat idézte elő ezt a nagy kiterjedést.