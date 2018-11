Programajánló

Természettudományos élményközpontot avattak Békéscsabán

hirdetés

Fekete Péter avató beszédében felidézte, hogy az Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont kialakítására az Életfa Kulturális Alapítvány és a Békés Megyei Könyvtár közös konzorciuma 287 millió forintot nyert el az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP).



Mint hangsúlyozta, a Békés Megyei Könyvtárban elhelyezett élményközpont a természettudományos ismeretek közvetítését helyezi tevékenysége központjába, 21 térségi iskola több mint 6700 diákjának biztosít hozzáférést a legkorszerűbb technológiákhoz és gondolkodásmódhoz.



Az államtitkár szerint Magyarország még nem tartozik a világ legfejlettebb és legtudatosabb országai közé, de ezen - az utánunk következő generációk aktív közreműködésével - javíthatunk, és javítanunk is kell.



Az új élményközpont már tisztán a jövő világát mutatja be: a 3D nyomtatással, a mikro-elektrotechnikával, a robotikával, a lézervágással, az önvezető járművekkel és az agrárbiotikával is megismerteti a diákokat. Olyan alkotótér jött létre, amely azt mutatja, hogy van jövőképünk, hogy a jelent tudatosan építve tekintünk a jövőnk felé - mondta az államtitkár.



Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere (független) szintén kiemelte, hogy 21. századi technológiákat ismerhetnek meg a diákok az élményközpontban, amelyet a már eleve a tudásszerzés helyszíneként szolgáló könyvtárban alakítottak ki.