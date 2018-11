Programajánló

Előadások, filmek és geosütemények a Földtudományos Forgatagon

Kiderül, mi lesz a jövő év ásványa és ősmaradványa, megrendezik az ország első geosütisütő-versenyét és még a megújult Utazó Planetárium is bemutatkozik az idei Földtudományos Forgatagon november 10. és 11. között, a Magyar Természettudományi Múzeumban. 2018.11.09 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A novemberi interaktív geokiállításon a földtudományi kutatással foglalkozó magyarországi állami és akadémiai kutatóintézetek, természettudományi gyűjtemények, felsőoktatási intézmények és vállalatok is bemutatkoznak - közölték a szervezők az MTI-vel.



A nemzeti parkok és geoparkok Magyarország legszebb felkereshető földtani látványosságait sorakoztatják fel, de geotúra ajánlatokkal is várják az érdeklődőket. A gyerekeknek geojátszóházzal, az érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek pedig ismeretterjesztő filmekkel, előadásokkal készülnek, akik megfogható módon ismerkedhetnek meg az évmilliók történetével. Mindezeken túl lesznek többek közt digitális terepasztalok, bányagépek működését modellező Lego-robotok, lesz szó a Mars-kutatásról, játékos interaktív programok a Pásztói Múzeummal, talajtan és dino-labirintus, de ásványbemutató is. A rendezvény szombati megnyitóján pedig bejelentik, hogy mi lesz a jövő év ásványa és ősmaradványa.



Hagyományteremtő programként az első geosütisütő-versenyt is megrendezik azok számára, akiknek egy tortaszelet láttán földtani rétegek, a kakóscsigáról egy ammonitesz, a kúpforma tortán égő tűzijátékról pedig a Stromboli jut eszükbe. A versenyre öt kategóriában lehet nevezni: 10 éves a Földtudományos Forgatag, Az év ásványa a fluorit, Az év ősmaradványa a Balatonites, Kontinens-kontinens kollízió, valamint A Burgess-pala faunája.



A zsűri a frappáns jeligét, az ízletességet és ötletes megvalósítást díjazza. A győztes vándorserleget kap, és egy éven át viseli az Év geocukrásza címet. A versenyre vasárnap 14 óráig lehet nevezni a helyszínre szállított süteményekkel. Az eredményhirdetés aznap délután lesz.