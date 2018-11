Űrkutatás

Mosolygó arcot talált az űrben a Hubble

Forrás: NASA

A NASA amerikai űrügynökség honlapján közölt képen két sárga fényű égitest látható egy fényív felett, a formáció mosolygó arcot rajzolt a csillagok közé.



A fényív a NASA szerint egy galaxis, melynek alakját egy elhaladó, nagy tömegű gravitációs forrás eldeformálta és megnyújtotta. "Az alsó, íves galaxis alakja jellemzően egy gravitációs lencsehatás alatt álló galaxis alakja. Fénye a hozzánk vezető úton elhaladt egy nagytömegű objektum közelében, emiatt tűnik deformáltnak és nyújtottnak a formája" - közölte a NASA.



A mosolygó arc az SDSS J0952+3434 galaxishalmazban található, a felvételt a Hubble WFC3-as kamerája készítette, miközben arra kereste a választ, hogyan születnek a csillagok. A WFC3 minden eddiginél nagyobb felbontásban képes látni a távoli galaxisokat: elég nagyban ahhoz, hogy meghatározza a galaxisok helyét és tanulmányozza a benne lévő csillagformációkat.



Az űrteleszkóp ismét normál üzemmódban működik, miután az amerikai űrkutatási hivatal szakemberei kijavították az űrtávcső egyik giroszkópjának a hibáját. A Hubble magasan az atmoszféra felett működik, a légkör nem zavarja az észlelésben, ezért az ötvenszer gyengébb fényű objektumokról is képes felvételeket készíteni. Az általa küldött képek bepillantást engednek a világűr eddig ismeretlen mélységeibe, az egymást valósággal felfaló galaxisok látványos ütközéseibe, újabb csillaghalmazok születésébe.



Sikerült képet alkotni olyan távoli tájakról is, ahonnan a fénysugár több mint tízmilliárd évig utazott, mielőtt az űrtávcső kamerájába jutott, de a közelebbi égitestekről is páratlan részletességű felvételek születtek.