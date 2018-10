Űrkutatás

Egy szenzor meghibásodása okozta a Szojuz-balesetet

hirdetés

Forrás: NASA

Egy, az első és a második fokozat szétválását jelző szenzor meghibásodása okozta a Szojuz-FG hordozórakéta október 11-i balesetét - jelentette ki Szergej Krikaljov, a Roszkoszmosz orosz állami űrvállalat emberes űrrepülési programjaiért felelős ügyvezető igazgatója szerdán Moszkvában.



Húsz nappal ezelőtt, nem sokkal a felbocsátása után kényszerleszállást hajtott végre a Nemzetközi Űrállomásra elindított Szojuz FG rakétával felbocsátott Szojuz MSZ-10 orosz űrhajó, a fedélzetén Alekszej Ovcsinyinnel és Nick Hague-gel. Az orosz és az amerikai űrhajós épségben ért földet az ejtőernyővel fékezett visszatérőkabinban.



Krikaljov elmondta, hogy az első és a második rakétafokozat rendellenes szétválásának okait vizsgáló bizottság két napja befejezte munkáját. A testület arra a következtetésre jutott, hogy meghibásodott az a szenzor, amely a fokozatok szétválasztását volt hivatott jelezni.



Ennek következtében a szétváláskor az egyik oldalelem nem távolodott el eléggé a rakétától, és a második fokozat üzemanyag-tartályhoz ütközött, aminek következtében a tartály szétszakadt, és az első fokozat megsemmisült. Krikaljov közölte, hogy intézkedések történtek a hasonló balesetek kiküszöbölésére.



Embert szállító orosz űrhajóval legutóbb 35 éve történt baleset a felbocsátáskor.



A TASZSZ hírügynökség a Roszkomoszra hivatkozva szerdán azt közölte, hogy legközelebb december 3-án indíthatnak Szojuz űrhajóval új legénységet az űrállomásra. Az orosz Űrhajós-felkészítő Központ korábbi tájékoztatása szerint a csapat eredetileg tervezett összeállítása nem változott, annak tagjai az orosz Oleg Kononyenko, az amerikai Anne McClain és a kanadai David Saint-Jacques lesznek.



Ők hárman alkották a tartalékot a Nemzetközi Űrállomáson most is tartózkodó, az orosz Szergej Prokopjevből, az amerikai Serena Aunón-Chancellorból és a német Alexander Gerstből álló csoport számára. Kononyenko és Saint-Jacques egyébként tartalék volt az október 11-i baleset idején is.



A TASZSZ úgy tudja, hogy Szojuz FG-t legközelebb november 16-án este indítanak majd útnak. A hordozórakéta a tervek szerint a Progressz MSz-10-es teherűrhajót juttatja majd el a Nemzetközi Űrállomásra.