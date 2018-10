Csillagászat

Még az idén felbocsáthatják az űrbe az európai diákműholdat rajta magyar eszközökkel

hirdetés

A végső tesztek vannak már csak hátra, ezt követően még az idén elindulhat az európai diákműhold, rajta magyar műszerekkel és berendezésekkel - közölte az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Űrdozimetriai Kutatócsoportja.



Sikerrel befejeződtek az európai diákműhold, az ESEO (European Student Earth Orbiter) rázástesztjei a SITAEL olasz űripari cég rázólaboratóriumában. A mikroműhold, amelynek fedélzetén a magyar fejlesztésű TRITEL műszer egy módosított változata is helyet kapott, jelenleg az Európai Űrügynökség technológiai központjában várja, hogy végső környezeti tesztelésnek (termo-vákuum, elektromágneses kompatibilitási és funkcionális tesztek) vessék alá.



Ha sikeresen zárulnak a végső tesztek, akkor a műhold október utolsó hetében indulhat útnak Amerikába, hogy egy Falcon 9-es rakétával elindulhasson a világűrbe november közepén - számolt be az ESEO program jelenlegi állásáról Zábori Balázs, az ESEO-TRITEL csapat vezetője az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Űrdozimetriai Kutatócsoportjának honlapján.



Az ESEO-n repülő, az MTA EK és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) által közösen fejlesztett TRITEL műszer a műhold pályája mentén a kozmikus sugárzási környezetet vizsgálja majd - olvasható a projekt honlapján.



Ezen kívül szintén a diákműhold fedélzetén kapott helyet, több más műszerrel együtt, a BME-n fejlesztett plazmadiagnosztizáló készülék, valamint ugyancsak a BME-n készült a mikroműhold központi energiaellátó rendszere is.



A 45 kilogramm tömegű műholdat, amely 94 perc alatt kerüli meg egyszer a Földet, 90 kisméretű műhold társaságában bocsátják fel a világűrbe novemberben. A diákműhold élettartama a tervek szerint 6 hónap lesz.



Az Európai Űrügynökség Oktatási Irodája által meghirdetett program keretében különböző európai egyetemek több száz hallgatója dolgozott a műhold létrehozásán, a diákok részt vettek annak tervezésében, építésében, tesztelésében, fejlesztésében a SITAEL olasz űripari cég gondozásában. A program több mint tíz éve kezdődött.