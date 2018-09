Csillagászat

Rejtélyes röntgenforrásra bukkantak középiskolás fiatalok

Rejtélyes röntgenforrásra bukkantak középiskolás fiatalok abban az adatbányász projektben, amelyet az XMM-Newton röntgentávcső archívumának átkutatására hirdetett az ESA.



A projektben résztvevő diákok közül többen az Európai Űrügynökség (ESA) XMM-Newton röntgentávcsöve 1999-es felbocsátásakor még nem is éltek. Mindamellett, a távcső csaknem két évtizede tartó működése során összegyűlt adathalmaz számos meglepetést tartalmaz, így még a kutatók következő generációjának is lesz mit keresni az adatokban.



A projektet a milánói Nemzeti Asztrofizikai Intézet (INAF) kezdeményezte, a résztvevők a közeli Saronno középiskolájának 12. osztályos tanulói voltak. A munka annak a nagyszabású nemzetközi vizsgálatsorozatnak volt a része, amelynek során az XMM-Newton működésének első 15 éve alatt összegyűjtött adatokban változó röntgenforrásokat és a röntgentartományban megfigyelhető tranziens (átmeneti) jelenségeket keresnek (EXTraS, Exploring the X-ray Transient and variable Sky). A közelmúltban publikálták az EXTraS katalógusát, amelyben az összes (mintegy félmillió) olyan röntgenforrás megtalálható, amely az XMM-Newton megfigyelései szerint valamilyen változást mutatott, a katalógus a források több megfigyelt paraméterét is tartalmazza.



A milánói INAF már évek óta együttműködik a környékbeli középiskolákkal, amelyekből diákcsoportok néhány hétre bekapcsolódhatnak az intézet különböző kutatócsoportjai munkájába. Első lépésként a diákok megismerkednek a csillagászat adott területével, majd hozzáfoghatnak az archívumban történő keresgéléshez. A legutóbbi projektben hat diák mintegy 200 röntgenforrás fénygörbéjét vizsgálta át, valamint ellenőrizték a szakirodalomban, hogy az egyes forrásokat megvizsgálták-e már mások tüzetesebben. Így kiszűrték azt a néhány objektumot, amelyek valamilyen érdekes jelenséget mutattak, ám részletes vizsgálatukat még senki sem végezte el - írta az űrvilág.hu.

Az egyik forrás különösen izgalmasnak bizonyult, amelynek vizsgálatát már az intézet munkatársai folytatták. Az összes vizsgált objektum közül a legrövidebb felvillanást mutató forrás az NGC 6540 gömbhalmazban található, fényváltozása eltért a más források esetében megszokottól. Az egyébként gyenge röntgenforrás 2005-ben korábbi intenzitásának mintegy 50-szeresére fényesedett, majd körülbelül öt perc elteltével eredeti fényességére halványodott. Más csillagoknál ez az elhalványodás több óra hosszat, de néha napokig is eltarthat. A rövid kitörések viszont inkább azokra a kettős rendszerekre jellemzők, amelyekben kompakt csillagmaradvány, például neutroncsillag található, ilyenkor azonban a felvillanás luminozitása sokkal erősebb. A megfigyelt villanás tehát túl rövid volt ahhoz, hogy közönséges csillagfler legyen, viszont túl gyenge ahhoz, hogy kompakt objektummal álljon összefüggésben.

Egy másik lehetőség az, hogy a forrás úgynevezett kromoszférikusan aktív kettős, vagyis olyan kettős rendszer, ahol a röntgentevékenységet a kromoszférában, vagyis a csillag légköre köztes rétegében lejátszódó folyamatok okozzák. A megfigyelt különös objektum tulajdonságai azonban nem mutatnak túl jó egyezést az ezen kategóriába tartozó csillagok megfigyelt paramétereivel. A kutatók gyanítják, hogy az NGC 6540-ben talált objektum nem lehet teljesen egyedi, hanem az XMM-Newton archívumában további hasonlók rejtőznek - mindeddig azonosítatlanul. Az olasz csillagászok azt tervezik, hogy a különleges objektumot alaposabban tanulmányozzák, miközben az XMM-Newton adatai közt megpróbálnak további, hasonlóan rövid, de gyenge kitörést mutató objektumokat keresni.