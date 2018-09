Programajánló

Kutatók éjszakája - Napcsigát is bemutatnak Szombathelyen

Elektromos hálózatoktól teljesen független és pusztán a 'fény legelésével' is beéri a Napcsiga névre keresztelt napelemes jármű, amely két ember és 300-400 kilónyi teher szállítására is képes és amelynek működését megismerhetik pénteken, a Kutatók éjszakáján Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központjában az érdeklődők. 2018.09.25 22:30 MTI

A szervezők közlése szerint a programok között szerepel még planetáriumi séta, számos fizikai és kémiai kísérlet bemutatása, de megtudható az is egy előadásból, hogyan hat vásárlói szokásainkra például az okostelefon használata.



Megismerkedhetnek az érdeklődők az ókori egyiptomiak és akkádok írásmódjával, tanúi lehetnek a "gépek ébredésének", hallhatnak az ipari robotok legújabb alkalmazásairól, de megtudhatják az is, hogy valójában mennyit ér egy pénzérme.



A biológia iránt érdeklődők egy kreatív laboratóriumi foglalkozás keretében megismerkedhetnek a virágok pollenével, hallhatnak előadást a gyógynövények jótékony hatásairól, vagy éppen egy másik előadásból arra kaphatnak választ, hogy jót tesz-e a száj mikrobiológiai egyensúlyának a rágózás.



Akik mozgalmasabb, sportosabb elfoglaltságot keresnek, azok akár falmászásban, akadálypálya leküzdésében és íjászkodásban is kipróbálhatják magukat.



A PTE Egészségtudományi Karának Szombathelyi kihelyezett tagozatán az egészségmegőrzésről, elsősegélynyújtásról hangzanak előadások, de láthatnak az érdeklődők mentőautó kiállítást is, de a születés folyamatát is végigkísérhetik egy szimuláció segítségével.



A Vas megyei TIT szervezésében helytörténeti, műemlékvédelmi és csillagászati ismeretterjesztő előadásokkal kapcsolódnak a programsorozathoz.