Programajánló

Újra megrendezik a Tudományok Fővárosát

Idén is megrendezik a Tudományok Fővárosát, ezúttal az Akvárium Klubban szeptember 23-án, vasárnap mondta Bartók Marcell főszervező kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



A főszervező szerint a rendezvényen kiállítások és különleges programok várják az érdeklődőket.



Más mellett robotok, sugárkapu és egy drónpálya is lesz. A svábhegyi csillagvizsgáló távcsövekkel érkezik, így akár a Szaturnusz is megfigyelhető lesz.



Hozzátette, hogy a cél a fiatalok érdeklődésének felkeltése a műszaki és a természettudományok iránt.