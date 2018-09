Kiderült, ki mehet először Hold körüli utazásra

A 42 éves Mezava a tervek szerint a még fejlesztés alatt álló Big Falcon Rocket (BRF) nevű rakétával tesz majd egy fordulót a Hold körül, amelyet mintegy 200 kilométerre fog megközelíteni, írja az MTI.



"Ez életem álma. Gyerekkoromtól fogva szerettem a Holdat" - mondta a Zozo nevű internetes divatcég vezetője, aki korábban egy punkzenekar dobosa volt. Mezava nem egyedül akar útra kelni a várhatóan egy hetes repülésre, hat-nyolc művészt is vinne magával, hogy a Föld és a Hold látványától ihletet kapjanak egy új alkotáshoz.



Elon Musk, a cég alapítója azt nem árulta el, hogy mennyibe kerül az út. Csak annyit mondott, hogy Mezava rengeteg pénzt fizet, amit a BRF fejlesztésére fordítanak. Eddig összesen 24 ember járt a Holdnál, és az utolsó, 1972-es NASA-misszió, az Apollo-17 óta senki sem utazott oda.



A SpaceX 2017 elején bejelentette, hogy 2018-ban két utast visz Hold-körüli utazásra Falcon Heavy rakétájával, erre a turistaútra azonban nem került sor.



A minden korábbi rakétánál nagyobb teljesítményű BFR a tervek szerint egyesíti magában a rakétát és az űrhajót.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG