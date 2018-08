Régészet

Legendás maja király szobrát találhatták meg Mexikóban

A legendás Pakal maja király megközelítőleg életnagyságú fejszobrára helyreállítási munkálatok során bukkantak rá a régészek Palenque romvárosban. A szoborfej mellett állatcsontokat, cserépfigurákat és edényeket is találtak. A felfedezésről a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet számolt be a napokban.



Nagy Pakal király (K’inich Janaab’ Pakal) időszámításunk szerint 603 és 683 között élt, a gipszszobor arca pedig egy idős emberé: a régészek szerint valószínűleg a nyolcvanévesen meghalt királyé. A Palota – El Palacio – nevű épületegyüttes alatt a kutatók egy oltárt fedeztek fel, ahol a fejszobor mellett állatcsontokat, cserépfigurákat és edényeket is találtak.



A dél-mexikói Chaipas államban található Palenque az egyik legfontosabb régészeti lelőhely az országban, az UNESCO kulturális világörökség része. Palenque ma ismert formája a 611-ben megkezdett újjáépítés során alakult ki. Városi, kulturális és építészeti értelemben a Krisztus után 615 és 800 közötti időszakban élte virágkorát. Ekkor épültek fel a település legfontosabb létesítményei, és ebből a korszakból származnak azok a szövegemlékek, amelyek a város uralkodóinak nevét és cselekedeteit örökítették meg.

