Semjén: Senki nem akar genderológust foglalkoztatni, így képezni sem kell

Tudományos kérdés, hogy szükség van-e a társadalmi nemek tanulmányával foglalkozó szakra a felsőoktatásban: a tudósoknak, oktatóknak, hallgatóknak kell róla dönteni, nem pedig rendeleti úton a kormánynak. 2018.08.13 19:07

Nem szerepelt a kormányülés napirendjén a genderképzés ügye - mondta el az atv.hu-nak egy kormány-közeli forrás, hozzátéve: az sem teljesen kizárt szerinte, hogy az ELTE maga szünteti meg végül a képzést, vagy ha nem, akkor az EMMI részéről teszik ezt meg. Forrásunk megfogalmazása szerint a gender ügynél "százszor fajsúlyosabb", országos jelentőségű kérdések is vannak, amivel a kormánynak foglalkoznia kell.



Azt azonban forrásunk is megerősítette, hogy a genderképzés nem folyhat tovább majd az ELTE-n.



"Senki nem akar gengerológust foglalkoztatni, következésképpen képezni sem kell" - nyilatkozta az atv.hu kérdésére Semjén Zsolt, aki egyenesen képtelenségnek nevezte magát a "társadalmi nem" definíciót is.



Vannak dolgok, amik egész egyszerűen biológiailag determináltak, ilyen a nem kérdése is, az hogy valaki nő vagy férfi, egy biológiai tény. Véleménye szerint a társadalmi nem éppoly képtelenség, mint ha valaki "társadalmi korról" beszélne. Azaz mintha egy középkorú valaki "szabad akaratából eldönti, hogy most ö 5 éves, és óvodába akar menni, vagy hogy 90 éves, és a nyugdíjbiztosítótól nyugdíjat szeretne". Semjén Zsoltnak is meggyőződése, hogy a gender nem tudomány, hanem ideológia, így semmi értelme az egyetemi képzésnek. Arról nem is beszélve, hogy nulla irányában a piaci kereslet.



Arról, hogy mennyire reális vagy egyáltalán elképzelhető, hogy az ELTE maga szüntesse meg a genderképzést, Semjén Zsolt nem akart semmit mondani. Viszont az tény, hogy az ELTE vezetése nem tiltakozott harcosan az első percben, amikor megjelent a hvg.hu híre a gender megszüntetéséről.

Tudományos kérdés, hogy szükség van-e gender szakra

Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: a gender szakok betiltása újabb lépés a kormány tudomány, oktatás ellen ciklusok óta folytatott "háborújában". A kormány első lépésként csökkentette a felsőoktatási férőhelyek számát és fontos szakokat tett fizetőssé, majd kancellárokat ültetett az intézmények élére, így pénzügyi okokra hivatkozva bármilyen képzést, kutatást el lehet lehetetleníteni. Ezt követően ellehetetlenítette a CEU-t, majd állami felügyelet alá vonták a Magyar Tudományos Akadémiát (MTA), hogy befolyásolják, milyen kutatások folyhatnak az MTA-n - sorolta Kanász-Nagy Máté, aki a "háború" legújabb állomásának tartja a társadalmi nemek vizsgálatával kapcsolatos szakok tervezett betiltását.



Azt mondta, a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy politikai alapon tiltanak be egy szakot. Innen kezdve nem lehet autonómiáról, szabadságról, törvényes, alkotmányos védelemről beszélni a felsőoktatásban - értékelt.



Hozzátette: az LMP az ombudsmanhoz fordul az ügyben.



Arra a felvetésre, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nincs munkaerőpiaci igény a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakon végzettekre, Kanász-Nagy Máté kijelentette: akik ezen a szakon végeztek, elhelyezkedtek, ha pedig valóban nem lesz a szakra igény, akkor nem fognak rá hallgatók jelentkezni és nem indul el a képzés.



Arra a felvetésre, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nincs munkaerőpiaci igény a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakon végzettekre, Kanász-Nagy Máté kijelentette: akik ezen a szakon végeztek, elhelyezkedtek, ha pedig valóban nem lesz a szakra igény, akkor nem fognak rá hallgatók jelentkezni és nem indul el a képzés.