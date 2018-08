Nem a kisherceg az

Azonosították a rókák szelídségéért felelős kulcsgének egyikét

Sikerült azonosítaniuk a kutatóknak azon kulcsgének egyikét, amelyek a rókák szelídségével vannak összefüggésben.



Az ember által több mint száz éve tenyésztett vörös rókákra fókuszáló tanulmány készítői 103 olyan régiót azonosítottak az állatok géntérképén, amely a rókák viselkedésével van összefüggésben - írja a The Daily Mail című brit lap internetes kiadása.



A fogságban tenyésztett vörös rókák - ellentétben a kutyákkal - általában félelemmel és agresszívan viszonyulnak az emberekhez.



Az orosz Sejttani és Genetikai Intézet kutatói hatvan évvel ezelőtt kezdtek kísérletezni a rókák tenyésztésével és létrehoztak egy szelíd és egy agresszív populációt. Az előbbi nagyon vágyik az emberrel való interakcióra, míg a másik populáció hajlamos erőszakosan viselkedni az emberrel szemben. A harmadik (kontroll-) csoportba véletlenszerűen válogattak be rókákat, figyelmen kívül hagyva, hogy miként viszonyulnak az emberhez.



Az Illinoisi Egyetem munkatársa, Anna Kukekova és kollégái mindegyik populációból 10-10 egyed genomját szekvenálták - a szekventálás a DNS építőköveit alkotó nukleotidbázisok sorrendjének a meghatározása -, majd összevetették az eredményeket egymással, valamint a rókák teljes genetikai állományával.



A kutatók 103 olyan régiót azonosítottak az állatok genomjában, amelyek megváltoztak a szelektív tenyésztéssel. A szakemberek megállapították, hogy ezen genetikai markerek egy része a felelős az egyes populációknál tapasztalt szelíd vagy agresszív viselkedésért.



"Most először, nem csupán rámutatunk egy kromoszómarészre, amely a rókákat szelídebbé, vagy agresszívebbé teszi, hanem azonosítani tudjuk a viselkedésükért közvetlenül felelős géneket" - húzta alá Kukekova.

A szakértők szerint a genetika és a viselkedés közötti kapcsolat megértése segíthet új megvilágításba helyezni a szociális viselkedést más állatoknál, és az embernél is. Az azonosított genetikai markerek egy része összefüggésben áll például az autizmussal és a bipoláris zavarral.



A 103 régió közül egy a Williams-szindróma nevű ritka genetikai rendellenességgel van összefüggésben. A Williams-szindrómás emberek igazi társasági lények, szeretnek barátkozni, beszélgetni idegenekkel. "Különös módon azonban a Williams-szindrómával összefüggő régiót az agresszív és nem a szelíd rókáknál mutatták ki. Pedig épp ennek ellenkezőjére számítottunk" - jegyezte meg a kutató.



Az eredmények azt mutatják, hogy rengeteg kutatásra van még szükség annak megértéséhez, hogy ezek a genetikai régiók miként működnek a különböző állatoknál.



A kutatók megállapították, hogy az emberrel való kapcsolatot kereső rókák rendelkeznek egy olyan génváltozattal - a szinapszisok, vagyis az agyi idegsejtek közötti kapcsolódási helyek kialakulásában és működésében részt vevő SorCS1 nevű gén egyik változatával -, amely az agresszív populáció egyedeinél nem mutatható ki.



"Úgy véljük, hogy ez a gén szelídebbé teszi a rókákat, ugyanakkor nem akarjuk túlhangsúlyozni a jelentőségét, mivel a szelídség nem egyetlen génnel van összefüggésben" - mondta Kukekova.



A tanulmányt a Nature Ecology and Evolution című folyóiratban publikálták.