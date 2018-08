Csillagászat

Bármit is csinál, hagyja abba és nézze meg hogyan csapódnak be ezek az égitestek a Holdba

Számos égitest található a Naprendszerben, ezek közül a meteoroidok egy viszonylag kicsi (homokszem és szikladarab közötti méretű) szilárd testek, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy kisbolygónak tekinthessük. Ezek gyakran csapódnak be ide-oda, láthattunk már nem keveset, amint éppen a Föld légkörében izzó tűzgolyóként száguldoznak, és elégnek vagy becsapódnak.

Nem így a Holdon, ám az európai űrügynökség (ESA) teleszkópjai 24 órán belül kettő ilyet is elcsíptek! A lencsevégre kapott, július 17-én és 18-án történt jelenségeket az Alpha Capricornids meteorzápornak köszönhetjük. A Föld és vele együtt a Hold minden év ezen időszakában beleforog a 169P/NEAT üstökös hátrahagyott csóvájába.



A látvány igazán nagyszerű, már csak azért is, mert nagyjából féldiónyi nagyságú égitestekről van szó. Ezek az úgynevezett időszakos holdjelenségek vagy elterjedt angol rövidítéssel a TLP-k (transient lunar phenomenon), amiket egyáltalán nem könnyű megfigyelni, nemhogy tanulmányozni: elég egy pillantás, és már elszalasztottuk őket. Persze, ebből adódóan igen fontosak is, mivel értékes információval szolgálhatnak arra vonatkozóan, hogy mennyi kődarab repked odakint és ebből mennyi érinti a Földet.



A MIDAS-program (Moon Impacts Detection and Analysis System) keretében Spanyolországban 3 obszervatórium is azzal foglalkozik, hogy ezeket a jelenségeket azonosítsa.



Ahhoz, hogy minél könnyebb legyen elcsípni őket, a tudósok mindig a Hold árnyékos oldalán várják a villanásokat. Szerencsére, újhold és félholdfázisig még a Földről is látni a teleszkópokkal.

Amíg az űrben mozog, meteoroidnak nevezzük. Amikor belép a légkörbe, a légellenállás okozta súrlódás hatására felforrósodik és fényt bocsát ki, tűzgolyót létrehozva, amelyet meteornak vagy hullócsillagnak hívunk. Ha a Föld (vagy egy másik égitest, például a Hold, a Mars stb.) felszínével való ütközéskor nem semmisül meg, akkor meteoritnak nevezzük.