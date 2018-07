Tudomány

15 éve nem volt ilyen közel a Mars a Földhöz

Pénteken este lesz az évszázad leghosszabb, 103 perces teljes holdfogyatkozása - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Kiss László csillagász elmondta: pénteken egy vonalba kerül a Nap a Föld és a Hold, és a Hold este a Föld árnyékkúpjába lép. Mint mondta, az esemény egyediségét az adja, hogy a Hold a földkörüli pályájának távolabbi szakaszán jár, ezért kisebbnek látszik a korongja, tovább tud a Föld árnyékában tartózkodni.



Mint ismertette, amikor este felkel a Hold, már rögtön napnyugta után elkezdődik a korong elhalványodása, a teljességet körülbelül 21 óra 30 perckor fogja elérni - ekkor belép a teljes árnyékba. Nem tűnik el teljesen, mélyvörös színe lesz a földi légkörön átszűrődő napfénynek köszönhetően - mondta a csillagász, hozzátéve, hogy a Hold mintegy másfél óráig, 1 óra 43 percig lesz a Föld árnyékában, majd elindul kifelé, a jelenség éjfél után fog véget érni.



Érdekességként említette azt is, hogy a Mars 15 éve nem volt ilyen közel a Földhöz, mint ezekben a napokban, így a bolygó a Nap, a Hold és a Vénusz után a negyedik legfényesebb égitestté vált.



A két jelenség együtt nagyon szép látvány lesz, érdemes megnézni akár szabad szemmel is - hangsúlyozta a csillagász, hozzátéve, hogy az országban több tucat helyen lesznek bemutatók is.



Ha egy sötét helyre kimegyünk, nem a város közepéről nézzük a jelenséget, a holdfogyatkozás közepén fel fog tűnni a Tejút fényes sávja az égen. Másfél óráig teljesen be fog sötétedni az éjszaka - ismertette a jelenséget.



Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) közlése szerint a Hold péntek este közép-európai idő szerint 19 óra 13 perckor lép a Föld félárnyékába, tehát elkezdődik a félárnyékos holdfogyatkozás, 20 óra 24 perckor pedig belép a teljes árnyékba, ezzel elkezdődik a részleges holdfogyatkozás. A teljes holdfogyatkozás fázisa 21 óra 30 perckor veszi kezdetét, a maximális elsötétedés 22 óra 22 perckor lesz.



