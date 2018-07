Csillagászat

Itt a jövő legtutibb melója

A műholdak pálya menti szervizelése, utántöltése, javítása az elkövetkező évtizedben hárommilliárd dolláros üzletággá nőheti ki magát. 2018.07.26 02:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A technikai fejlődés ma már lehetővé teszi, hogy a műholdak üzemeltetői átgondolják stratégiájukat, és új műholdak felbocsátása helyett megpróbálják létező eszközeik élettartamát néhány évvel meghosszabbítani. Kibontakozhat tehát egy új iparág: a Föld körül keringő űreszközök utántöltése, javítása - írta az Űrvilág.hu.



Valamikor 2019 elejére tervezik az első szerviz-műhold pályára állítását. A Mission Extension Vehicle (MEV, küldetéshosszabbító eszköz) nevű műholdat az azóta már a Northrop Grumman által felvásárolt, és azóta a cég „innovatív rendszerek” (Northrop Grumman Innovative Systems) üzletágaként működő Orbital ATK építi (amelynek a nevét olvasóink az ISS-t kiszolgáló Cygnus teherűrhajók gyártójaként ismerhetik). Ez lesz az első műhold, amellyel részesedni akarnak abból a becslésük szerint 3 milliárd dollárból, amelyet az elkövetkező évtizedben a műholdakat üzemeltető cégek és kormányzati szervek műholdjaik élettartamának megnövelésére elkölthetnek. Úgy vélik, hogy a geostacionárius pályán keringő műholdak szervizelésében van a legnagyobb fantázia, jóllehet ez ma még csak egy „születőfélben lévő” iparág.

A Northern Sky Research (NSR) consulting cég januárban tette közzé első, átfogó tanulmányát a pálya menti szervizelés piaci lehetőségeiről. Többféle szolgáltatás lehetőségét vizsgálták meg, amelyek közül legfontosabbnak az élettartam meghosszabbítását tartják. Ebben az esetben a szervizműhold összekapcsolódik az aktív műholddal, feltölti üzemanyaggal és egyéb karbantartási feladatokat is elvégez. Figyelembe véve az élettartamuk vége felé közeledő geostacionárius műholdak számát, az elemzők véleménye szerint a GEO műholdak szervizelése lehet a legnagyobb piaci szegmens. A későbbiekben más szolgáltatások is megjelenhetnek a piacon, így például az üzemképtelenné vagy fölöslegessé vált műholdak letérítése pályájukról, hibás pályára állt vagy elromlott műholdak mentése, műholdjavítás, műholdak átalakítása.



A becsült 3 milliárd dolláros piac legnagyobb részét várhatóan az élettartam meghosszabbítása teszi ki. Kisebb hányadot képvisel a pályáról letérítés vagy más pályamódosítás és a műholdak korszerűsítése. A tanulmányban a jelenleg GEO pályán keringő 153 (többségében magáncégek tulajdonában álló) műhold mindegyikének üzemeltetőjét a jövőbeli szolgáltatás potenciális igénybevevőjének tekintik. Megállapítják, hogy az igény már eddig is megjelent, azonban a technika csak most kezdi lehetővé tenni az igények kielégítését.

A cégek vezetői és a befektetők azonban óvatosak. Nem szívesen fordítanának jelentős összegeket új műholdak építésére addig, amíg nem kristályosodik ki, merre fejlődik a piac az elkövetkező másfél évtizedben.



Életképes piaci szegmens lehet – ha nem is a közeljövőben – az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak szervizelése. A Space Systems Loral (SSL) cég például a NASA számára fejleszti a 2020-ban indítható Restore-L robot-szervizműholdat. Lényeges különbség a GEO műholdak piacával szemben azonban, hogy a LEO pályán keringő műholdak eleve rövidebb élettartamúak, emellett gyártásuk viszonylag olcsó. Ezért a LEO műholdak üzemeltetőinek nem feltétlenül éri meg az élettartam kiterjesztése, ha gazdaságos alternatíva egy új műhold pályára állítása. Ugyanakkor a pálya megváltoztatása vagy a használaton kívülivé vált műholdak pályájukról letérítéssel történő megsemmisítése érdeklődésre tarthat számot.

Az újonnan kibontakozó terület első jelentős, konkrét eseménye az lesz, amikor a Northrop Grumman Innovative Systems elindítja MEV–1 műholdját. Tavaly decemberben már megkapták a Szövetségi Hírközlési Hatóságtól az engedélyt arra, hogy hogy megközelíthetik a (közel geostacionárius) temetői pályán keringő Intelsat–901 műholdat, a közelében manővereket hajthatnak végre és összekapcsolódhatnak vele.



A Fejlett Védelmi (Kutatási) Projektek Ügynöksége (DARPA) már létrehozott egy ipari konzorciumot, azzal a céllal, hogy dolgozzák ki a működési szabályokat a majdani műholdjavító küldetések számára. Úgy tűnik, a DARPA jelentős szerepet kíván vállalni a területen, ezért már meg is bízta az SSL-t, hogy fejlesszen ki egy olyan robotműholdat, amelyik el tudja végezni a GEO pályán keringő műholdak szervizelését, legyen szó akár magáncégek, akár kormányzati szervek műholdjairól.