Elképesztő lelet

2000 éves hun lány múmiájára bukkantak

Az érintetlen kősírt egy víztározó partján találták meg - a vízszint csökkenése miatt a régészek most szabadon hozzáférhettek a sírhoz, melyet eddig víz fedett. A Jenyiszej-folyó felső folyásán lévő vízerőmű, melynek területén a múmiát megtalálták, a legnagyobb energiatermelő Oroszországban, és a 9. legnagyobb hidroelektromos erőmű a világon, írja a Siberian Times-ra hivatkozva az Euronews.



A selyemszoknyába öltöztetett, derekán drágaköves övet viselő lány természetes módon mumifikálódott, és nagyon szép állapotban maradt meg - különösen deréktól lefelé, ahol még lágy szövetet és bőrt is találtak. A mumifikálódás természetes úton történt - a sírhely kőfalai és szorosan lezárt kőteteje megóvta a holttestet a külső hatásoktól, még akkor is, mikor éveken át víz fedte a területet.



Túlvilági útjára edényekbe halotti ételeket készítettek neki, mellkasán pedig kis erszényben fenyőmagot találtak. Nyírfakéreggel borított szépítkező dobozában pedig egy kínai tükröt is találtak. Nem messze maradványaitól egy hun stílusú vázára leltek.



A múmia klinikai vizsgálatát már elkezdték, hamarosan többet is megtudhatunk róla.