Különleges leletek kerültek elő a szolnoki vár ásatása során

A Rákóczi-szabadságharc idejéből származó több mint negyven ágyógolyót találtak a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei pénteken a szolnoki vár feltárása során a Szolnoki Művésztelepen. 2018.06.23

A régészek emellett egy 16. század közepén épített, eredetileg kétszintes kaszárnya feltárásán is dolgoznak - közölte Kertész Róbert ásatásvezető régész pénteken az MTI-vel.



Az ágyúgolyók egyenként mintegy 15 kilogrammosak, bowlinggolyó méretűek - számolt be Kertész Róbert, hozzátéve: az ágyúgolyó-depó a kurucok által védett vár időszakához kapcsolódik. Kiemelte: azért is különleges leletről van szó, mert konkrét ostromhoz kapcsolódik és ritka, hogy egyszerre ilyen mennyiség kerüljön elő zárt rétegből. Az ágyúgolyó-depót egy vörös, égett omladékrétegben találták a felszíntől mintegy két méter mélyen - jegyezte meg.



Emellett zajlik egy 16. század közepén épített, a királyi végvár időszakához kapcsolódó, 25-ször 9,6 méteres, főként kőből faragott kaszárnya feltárása is - tájékoztatott. A törökök által is használt, eredetileg kétszintes, masszív épület 75-80 centiméter széles falai helyenként két méter magasan megmaradtak- mondta.



Hozzátette: jelenleg az alagsori rész feltárását végzik, a felső szint nem maradt meg. Az alagorban a raktárak, a felső szinten a katonák szálláshelyei voltak. A szolnoki váron belül sánccal vették körbe az épületet - ez is bizonyítja, hogy fontos objektumról van szó.