Klímaváltozás

Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy új technológiával

Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével - számolt be róla a BBC hírportálja.



A Joule című szaklapban közölt friss tanulmányban a Carbon Engineering azt írta, tonnánként 100 dollárnál (27 ezer forint) kisebb összegért képesek egy tonna szén-dioxidot kivonni a levegőből.



Ez látványos előrelépés lenne, mivel a jelenlegi becsült ár 600 dollár körül van.



A tudósok kissé gyanakodva tekintenek azokra a találmányokra, amelyek veszélyesnek tűnnek és amelyekkel el lehetne vonni a figyelmet a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének "nehéz feladatáról". Voltak már tervek űrbéli nappajzs építésre és arra is, hogy a tengerbe szén-dioxidot magába szívó anyagok telepítsenek.



Ennél nagyobb jelentőségűnek tekintik a szén-dioxid kivonását a légkörből, ami a zöld növények tevékenységét utánozná.



Az elképzelést az 1990-es évek közepén dolgozta aki egy Klaus Lackner nevű tudós, azóta néhány technológiai cég költséges prototípusokat fejlesztett ki ennek alapján.



A kanadai Carbon Engineering - Bill Gates és egy kanadai befektető finanszírozásával - 2015 óta működteti a levegőből napi egy tonna szén-dioxidot kivonó eljárás prototípusát.



A levegőt ventilátorokkal teli hűtőtoronyba szívják be, ott speciális folyadékkal találkozik, amely reakcióba lép a levegő szén-dioxidjával. Számos technológiai lépés után tisztább szén-dioxidot vonnak ki ebből, a gázt felszívó folyadék pedig visszatér a légtérbe, ahová a "piszkos" levegőt szívják.



Az Amerikai Fizikusok Társasága egy 2011-es tanulmányában 600 dollárra becsülte egy tonna szén-dioxid kivonását közvetlenül a levegőből. A Carbon Engineering szerint létező technológiák alkalmazásával ezt a költséget látványosan sikerült csökkenteniük.



David Keith, a Harvard Egyetem kutatója, a cég alapítója elmondta, a fejlesztés iránya, hogy a kivont gázt nyersanyagként használják szintetikus folyékony üzemanyag előállítására. Jelenleg napi egy hordóval állítanak elő az új üzemanyagból, megújuló energia felhasználásával, a tiszta szén-dioxidot a vízből származó hidrogénnel vegyítve.