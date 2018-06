Tudomány

Megtalálták Nagy Konstantin mutatóujját a párizsi Louvre-ban

A Szent Konstantinként is emlegetett császár kolosszális bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, a töredékek az intézmény egyik fő attrakciói. A Louvre-ban most felfedezték, hogy már 1863 óta az ő gyűjteményükben található a hiányzó 38 centiméteres aranyozott bronz mutatóujj.



Az elveszett szobortöredékre Giampietro Campana (1808-1880) római bankár és műgyűjtő gyűjteményében bukkantak francia kutatók ókori bronzszobrok hegesztési technikáinak tanulmányozása közben. A Louvre III. Napóleon alatt jutott a 19. századi itáliai bankár gyűjteménye egy részének birtokába, a Campana-kollekciónak külön kiállítást szentelnek 2018 novembere és 2019 februárja között.



A római Capitoliumi Múzeum igazgatója, Claudio Parisi Presicce szerint az ujjat minden valószínűség szerint 1584-ben választották le a szobor többi részéről, akkor, amikor a földgömböt, amelyet Konstantin eredetileg a kezében tartott, egy kilométerkőre helyezték a Via Appián.



A császár mutatóujja már azon a metszeten is hiányzott, amelyet Deigo Revillas apát 1759-ben publikált - mutatott rá a direktor.



A római múzeum azt fontolgatja, hogy a novemberben nyíló Campana-kiállításra kölcsönadja a császár kezét a mutatóujjal való újraegyesítést céljából, míg a Louvre azt tanulmányozza, milyen feltételekkel engedhetné meg, hogy a kezet és az ujjat együtt mutathassák be Rómában.