Felfedezés

Új ábrákra bukkantak a Nazca-vonalak közelében

Több tucat új ábrát, geoglifát fedeztek fel perui régészek a híres Nazca-vonalak közelében, az ország déli részén - jelentette be a perui kulturális minisztérium.



A régészek szerint az ábrákat a Paracas-kultúra idején készítették több mint kétezer éve, vagyis évszázadokkal azelőtt, hogy a Nazca-kultúra népei hasonló gigantikus rajzokat alkottak volna a közelben - mondta Johny Isla, a minisztérium helyi kutatásának vezetője.



Drónokkal térképezték fel azt a további 25 geoglifát, amelyeket korábban vettek észre helyi lakosok. A robotrepülők "lehetővé tették a dokumentáció kiszélesítését és új ábrák felfedezését" - tette hozzá a régész.



A Nazca-vonalakkal ellentétben, amelyek többsége csak a magasból látható, több úgynevezett Palpa-vonalat hegyoldalakban alakítottak ki, ezek lentről is megfigyelhetők - írta a minisztérium közleménye.



A Nazca- és a Paracas-kultúrák geoglifái Peru spanyol hódítás előtti, más néven prekolumbián történelmének páratlan gazdagságára hívják fel a figyelmet. Egyelőre a régészek számára is rejtélyesek, mivel senki sem tudja biztosan, miért készítették őket és miért ilyen hatalmasak.



"Kérdés az is, miért folytatták az ábrák készítését ilyen hosszú időn, összesen 1200 éven át" - tette hozzá Isla.



Az UNESCO világörökségi listáján 1994 óta szereplő Nazca-vonalakat letelepedést kereső földfoglalók és a közeli országútról letérő autók is károsították. Idén januárban egy eltévedt kamion rongálta meg a híres vonalak egy részét, amikor a tiltó táblák ellenére a fennsíkra hajtott.



2014-ben a Greenpeace környezetvédő szervezet bocsánatot kért Perutól, mert egy akciója során, amikor a levegőből olvasható, talajra terített textilbetűkkel akarták felhívni a figyelmet a változás fontosságára, megrongálták a finom vonalakat.



Isla szerint a Greenpeace-incidens késztette arra a minisztériumot, hogy a tartomány régészeti kincseinek megóvására tervet készítsen, amely az új felfedezéseket is előmozdítja.



"Még nem jártunk az új vonalak mentén, csak fotókat készítettünk, egyelőre a kutatás első szakaszában vagyunk" - mondta a régész.