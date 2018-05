Hogy ne szaporodjanak tovább

Medúzaevésre biztatnak a tudósok

A német szövetségi kormány hivatalos portálján hétfőn megjelent tudományos javaslattal a medúzák számának folyamatos növekedésére kínálnak megoldást: tegyék ízletessé a medúzahúst, így a többlet megevésével a túlszaporodás problémája is megoldódna.



A tengervíz hőmérsékletének emelkedése, az óceánok elsavasodása és a túlhalászat kedvező körülményeket teremtett a medúzák elszaporodására. A túlnépesedés oda vezetett, hogy a csalánozók haltelepeket tettek tönkre az európai partok mentén, tengeri erőművek hűtőrendszere is állt már le miattuk.



Európai, izraeli és kínai kutatóintézetek egy konzorciuma dolgozott azon, hogy kidolgozza, hogyan hasznosítható a medúza.



Jamileh Javidpour biológus javasolta, hogy kínáljanak medúzahúst az európaiak étkezéseihez.



"A nem túl távoli jövőben kilencmilliárdan leszünk, új élelmiszereket kell találnunk. A medúza már szerves része a kelet-ázsiai konyhának. Most azt kutatjuk, hogy tehetjük kívánatossá az európai fogyasztók számára" - idézte a szakembert a cikk.



A kutatók egy olasz sztárséffel működnek együtt, aki medúzareceptekből állít össze szakácskönyvet.



A csalánozó másfajta felhasználási módjait is kutatják, dolgoznak azon, hogyan lehet biológiai szűrőt készíteni a nyálkájából, amelyet szennyvíztisztítók hasznosíthatnának, többek között így is csökkentve a mikroműanyag-hulladék tengerbe jutását.