Meghalt az űrhajós, aki negyedikként lépett a Holdra

"Alan Bean egykor azt mondta, +Nekem van a világon a legszebb életem+" - hangsúlyozta Jim Bridenstine, a NASA új igazgatója. Hozzátette: "Ez egy vigasztaló emlék, miközben gyászoljuk halálát".

A család közlése szerint szerettei körében érte a halál a houstoni metodista kórházban két hetes betegséget követően.



Bean negyedik emberként a Holdon a Viharok Óceánjának (Oceanus Procellarum) nevezett térségeiben hagyta hátra lábnyomait, mindössze négy hónappal Neil Armstrong 1969 júliusi történelmi Apollo-11-es küldetését követően.

We remember Apollo 12 astronaut Alan Bean, who walked on the Moon in 1969, commanded the second Skylab crew in 1973 and went on in retirement to paint the remarkable worlds and sights he had seen like no other artist.



