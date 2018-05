Kivételes leletek

Tudományos szenzáció a gerecsei őskrokodil

Fontos anatómiai információkat hordoz a gerecsei őskrokodil - közölte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Őslényi Tanszékének egyetemi docense az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Ősi Attila paleontológus elmondta, hogy a csaknem ötméteres krokodil csontvázának 30-40 százaléka előkerült, az 1996-ban megtalált maradványok között csigolyák, bordák, páncélelemek és fogak is vannak.



A 180 millió éves csontokból következtetve átmeneti fajnak számít, a krokodilok családjának azt az ágát képviseli, amelyik először alkalmazkodott a tengeri életmódhoz is - hangoztatta.



Hozzátette, az állat erős végtagjai arról árulkodnak, hogy a szárazföldön is tudott járni.



Egy csigolya révén ismerté vált a farokúszó, amelyből arra lehet következtetni, hogy jól úszott. Ezt támasztja alá az is, hogy maradványait tengeri üledékes kőzetekben találták meg - fűzte hozzá.



A két-három centiméteres, hegyes, kúpos fogak alapján ragadozó volt, halakkal, kisebb krokodilokkal, gerincesekkel és gerinctelenekkel is táplálkozhatott - fogalmazott a paleontológus.