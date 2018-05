Állatvilág

Megtalálták a teknősök nemének meghatározásáért felelős gént

Egy nemzetközi kutatócsoportnak sikerült izolálnia azt a gént, amely a keltetési idő alatt uralkodó hőmérséklet függvényében határozza meg a tojásból kikelő teknősök nemét. 2018.05.11 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vörösfülű ékszerteknősök (Trachemys scripta elegans) esetében, ha a keltetési idő alatt 22-27 Celsius-fok van a fészekben akkor általában hímek, ha 32 Celsius-fok, akkor általában nőstények jönnek világra.



A krokodilok, aligátorok és a gyíkok egy részének tojásaiban ugyanez az egyelőre kevéssé ismert folyamat játszódik le. A Science című tudományos folyóiratban publikált tanulmány készítői azonban most egy lépéssel közelebb kerültek a tudományos világot immár több mint ötven éve foglalkoztató rejtély megoldásához.



A kínai és amerikai szakemberek egy speciális eljárást alkalmazva "kiütötték" a Kdm6b jelű gént, amelyről úgy vélték, hogy a tojásból kikelő vörösfülű ékszerteknősök nemének a meghatározásáért felelős.



"A +kiütés+ többféle módon is megvalósulhat" - mondta Blanche Capel, a Duke Egyetem professzora, hozzátéve, hogy az eljárás általában genetikai manipulációt jelent, amely kitörli a gént a genomból, vagy blokkolja annak működését.



A Kdm6b jelű gén blokkolásakor - az általában hím egyedeket eredményező - 26 Celsius-fokon keltetett tojások több mint 80 százalékában nőstényként fejlődtek tovább a teknősök.



Az Iowai Állami Egyetemen dolgozó Nicole Valenzuela ugyan nem vett részt a tanulmány elkészítésében, de az eredményeket kommentálva elmondta, hogy azok megerősítik azt a korábbi feltevést, amely szerint az érintett gének be- és kikapcsolódnak bizonyos hőmérsékleteken.



Korábbi tanulmányok azt sugallták, hogy a klímaváltozás okozta hőmérséklet-emelkedés hatására a vadon élő teknőspopulációkban jelentősen eltolódhat a nemek aránya a nőstények javára. A kisteknősök halálozási aránya is növekedhet, ha a fészkek hosszú ideig vannak kitéve magas hőmérsékletnek.



A kutatók reményei szerint a jövőben sikerül rájönniük arra, hogy a tojásokban lévő embriók miként érzékelik és reagálnak a fészekben uralkodó hőmérsékletre. "Az egyértelmű, hogy ez a gén a hőmérsékletre reagál. A következő nagy kérdés az, hogy mi az, ami aktiválja" - mondta Capel.