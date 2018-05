Tudomány

A déli félteke legnagyobb hullámát mérték Új-Zélandon

A hullám méretét egy bója rögzítette az új-zélandi Campbell-szigetnél a Csendes-óceán déli részén a héten - közölte a meteorológiai szolgálat.



Ezzel megdőlt az eddigi 22,03 méteres rekord, amelyet 2012-ben Tasmániában mértek. Az északi féltekén ennél nagyobb hullámokat is regisztráltak.



Az Új-Zélandi Meteorológiai Szolgálat márciusban üzemelte be napelemmel működtetett bójáját. A Campbell-sziget környéki terület heves viharairól ismert, eddig azonban bonyolult volt mérni a hullámok méretét.



A nyolcemeletnyi hullámot a térségben uralkodó mély alacsonynyomású rendszer és a mintegy óránkénti 120 kilométeres szél okozta - mondta Tom Durrant, a MetService oceanográfusa a BBC online hírportálnak. Hozzátette: ez egy nagyon izgalmas esemény és ismereteik szerint ez volt a legnagyobb hullám, amelyet valaha rögzítettek a déli féltekén.



A bója három óránként húsz percet rögzít. Durrant szerint elképzelhető, hogy volt nagyobb hullám is, amelyet azonban nem regisztrált.



A Meteorológiai Világszervezet nem rögzít különálló hullámokra vonatkozó adatokat, hanem az egymást követő tengeráramlások átlagát, azaz a "kiemelkedő hullámmagasságot".



A rekorder hullám rögzítésekor tomboló vihar idején 14,9 méteres volt a kiemelkedő hullámmagasság. Ez rekord a Csendes-óceán déli részében, de az Atlanti-óceán északi részében 2016-ban közel 19 métert mértek - mondta Durrant. A szakértő szerint a viharok szinte akadálytalanul zúdulnak végig a Csendes-óceán déli részén, mivel nagyon kevés itt a szárazföld.



"Még a kaliforniai szörfösök is megtapasztalhatják ennek a viharnak az energiáját, amikor nagyjából egy hét múlva eléri az állam partjait" - emelte ki Durrant.