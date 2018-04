Siker!!!

Hat magyar érem a kémiai diákolimpián

Három ezüst- és három bronzérmet nyert a magyar csapat a Minszkben rendezett Nemzetközi Mengyelejev Diákolimpián - tájékoztatta az MTI-t a magyar csapat vezetője.



A kémiai diákolimpiát 52. alkalommal rendezték meg április 22. és 29. között, a versenyen minden eddiginél több, 135 diák vett rész 22 országból - írta közleményében Magyarfalvi Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kémiai Intézetének adjunktusa.



Ezüstéremmel tért haza Sajgó Mátyás, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium; Botlik Bence, az ELTE Apáczai Csere János Gimnázium és Arany Eszter, a veszprémi Lovassy László Gimnázium diákja.



Bronzérmet nyert Boros Dániel, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium; Juhász Benedek, az ELTE Apáczai Csere János Gimnázium és Czakó Áron, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, dicséretet kapott Mihalicz Ivett a győri Révai Miklós Gimnáziumból.



A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete végezte a nemzeti tanulmányi versenyek legjobbjai közül válogatva. A részvételt az Emmi, a Nemzeti Tehetség Program és a Magyar Kémikusok Egyesületének segítsége tette lehetővé.



A Mengyelejev-verseny a szovjet kémiaversenyek utódja, de már nem csupán a volt Szovjetunió országai vesznek részt rajta. A verseny hírneve megközelíti, nehézsége meghaladja a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia szintjét. Időpontja a magyar diákolimpiai csapat felkészülési időszakára esik és remek erőpróba a diákoknak.



Magyarfalvi Gábor felidézte, hogy 2012 óta, amikor először vett részt magyar csapat a Mengyelejev-versenyen, "mindig kiemelkedően szerepeltünk, volt már abszolút első helyezettünk is".



A diákolimpiák nem csak Magyarországon, hanem az egész világon nagy presztízsűek. Már a résztvevők is könnyen kapnak ösztöndíjat a világ bármelyik egyetemére, az érmesekért szinte harc folyik. "A magyar csapat tagjai is mind a világranglisták elején lévő egyetemeken folytatják tanulmányaikat, de reméljük, hosszú távon itthon élnek majd" - olvasható a közleményben.