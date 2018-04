Kutatás

Magyar kutatók oldják meg a csontritkulás kérdését

Megfejtették a gímszarvas géntérképét, a kutatómunka eredményei a humán gyógyításban is hasznosíthatók - adta hírül a Somogyi Hírlap.



A cikk szerint az állat örökítő információinak teljes leírását egy, a Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Központjának bőszénfai telepén élt kapitális bikából vett mintából, tízéves munkával készítette el a Horn Péter és Orosz László akadémikusok által vezetett, a gödöllői Biotechnológiai Kutatóközpont, a Semmelweis és a Debreceni Egyetem szakembereiből álló kutatócsoport.



Horn Péter a Molecular Genetics and Genomincs című tudományos folyóiratban publikált eredményekről elmondta: a géntérkép több mint húszezer génre terjed ki és hárommilliárd genetikai információt tartalmaz. Ez amellett, hogy segíthet rokon állatfajok genomjának leírásában, az orvostudománynak is hasznos.



Az akadémikus ismertetése szerint a gímszarvas agancsával összefüggésben tizenhat olyan gént találtak, amelyeknek az ember csontritkulásánál is szerepük van.



Rájöttek, hogy a gímszarvas trófeájának ledobása után képes pótolni az agancsnövesztés miatt csontjaiból kivont ásványi anyagokat.



Horn Péter azt mondta, a gímszarvas genomjának leírása azért is nagy jelentőségű, mert ma még csak az állatok két százalékának van meg a genetikai térképe - olvasható a lapban.