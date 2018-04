Állati

Lenyűgöző fotó: Átlátszó békát találtak Dél-Amerikában

A kis "üvegbéka" ráadásul nincs egyedül, rengeteg hozzá hasonló társa él még egy dél-amerikai vadrezervátumban. 2018.04.21 17:22 ma.hu

Lenyűgöző képek láttak napvilágot egy különleges dél-amerikai békafajról egy tehetséges fotósnak köszönhetően. Jamie Culebras sok időt szentelt a Mashpi Rezervátum kétéltűinek és hüllőinek vizsgálatának, így sikerült rálelnie az apró átlátszó békákra és lencsevégre is kapnia néhányat - írta a Noizz.hu.



Azt apróságok bőre és izomzata is teljesen áttetsző, így könnyen megtalálták számukra a megfelelő nevet. A fotózott "üvegbékának" még a belsőszervei, sőt, a benne fejlődő peték is látszanak, nála különlegesebb kis teremtménnyel pedig sosem találkoztunk még.