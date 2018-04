Tudomány

Hemzsegnek a fekete lyukak galaxisunk közepén

Tizenhárom kisebb fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszer központjában lévő hatalmas fekete lyuk körül a Columbia Egyetem csillagászai. Az ilyen kisebb fekete lyukakból több ezer is lehet ott. 2018.04.16

A Nature-ben megjelent cikk szerzői az ELTE fizikusára, Kocsis Bencére is hivatkoznak, aki az mta.hu-nak magyarázta a felfedezés hátterét.



A múlt század végén egy hatalmas fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszer centrumában lévő, Sagittarius-A* nevű területen. Ennek a központi fekete lyuknak a tömege eléri a Nap tömegének négymilliószorosát. De egy másik szenzációs felfedezés egészen máig váratott magára. Az elméletek szerint ugyanis a galaxisok közepén elhelyezkedő szupernehéz fekete lyukak környezetében lenniük kell kisebb, néhány naptömegnyi fekete lyukaknak is - csakhogy ilyeneket mindeddig nem találtak.

Forrás: MTA

A Nature-ben április elején megjelent tanulmányukban a Columbia Egyetem kutatói arról számoltak be, hogy 13 kisebb fekete lyukat sikerült azonosítaniuk a Sagittarius-A* közelében, és az is valószínű, hogy még sokkal több lehet ott.



A kutatók a Chandra űrtávcső adataiban számos pontszerű röntgenforrást találtak galaxisunk közepén, és kiderült, hogy a fekete lyukak jellegzetességeit mutató források jellemzően közelebb helyezkedtek el a központi fekete lyukhoz, mint a csillagok. A jelenség lényege, hogy ha berakunk egy szupernehéz fekete lyukat egy csillagpopulációba, akkor a kisebb fekete lyukak besűrűsödnek a szupernehéz fekete lyuk környezetében.



"Úgy kell ezt elképzelni, mint amikor egy edényben a nehezebb összetevők alul gyűlnek össze, lesüllyednek. A fekete lyukak tömege nagyobb, mint a csillagoké, így közelebb vonzza őket a nagy fekete lyuk gravitációja” – mondta az mta.hu-nak Kocsis Bence, az Eötvös Loránd Tudományegyetem atomfizikai tanszékének adjunktusa, akinek ezzel kapcsolatos tanulmányát a Nature-cikk összefoglalójában (absztraktjában) is idézik.



A felfedezett fekete lyukak térbeli eloszlásából arra következtetnek a kutatók, hogy a központi fekete lyuk környezetében még több ezer kisebb fekete lyuk lehet.