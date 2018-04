Állati

Fehér egerészölyvet figyeltek meg Kétvölgy közelében - képek!

Fotó: Pálfy István

Bármennyire is ragadozómadár és elvárnánk tőle a rejtőzködő színt, az egerészölyv színezete változó, a sötétbarnától a majdnem fehérig terjed, ami egyébként egyedülálló az európai ragadozó madarak között. A világos színváltozaton az alapszín testszerte krémszín vagy fehér, és alig látszik a mintázat, még a szárny és a farok csíkozása is hiányos. Gyakran okkerbarna, vagy szürke foltok láthatók a hátukon. A felvételen látható egerészölyv talán még ennél is fehérebb...