Tudomány

Az FBI segített azonosítani egy 4000 éves egyiptomi múmiát

Több mint száz éve, 1915-ös megtalálása óta nem sikerült a tudósoknak megfejteniük, kié volt az a megrongált múmiafej, amely Deir el-Bersa ősi egyiptomi temetőváros egy kirabolt sírjának egyik sarkából került elő. 2018.04.08 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) génvizsgálattal segített azonosítani egy 4000 éves egyiptomi múmiát - írta a The Independent online kiadása.



Több mint száz éve, 1915-ös megtalálása óta nem sikerült a tudósoknak megfejteniük, kié volt az a megrongált múmiafej, amely Deir el-Bersa ősi egyiptomi temetőváros egy kirabolt sírjának egyik sarkából került elő.



A régészek megállapították, hogy a sír egy Dzsehutinaht nevű hivatalnoké és feleségéé volt, azt azonban nem tudták megmondani, hogy a férfi vagy a nő feje került-e elő.



Odile Loreille, az FBI biológusa belefúrt a fejből kihúzott fogba, a port összegyűjtötte és speciális oldatban feloldotta. Az oldatot DNS-másoló eljárásnak, majd szekvenálásnak vetette alá. A nemi kromoszómák arányának megállapításából arra következtetett, hogy a fej férfié.



"Nem tudtam, sikerül-e a meghatározás, azt hittem, túlságosan károsodott a fej, és attól is tartottam, nem lesz elegendő anyagunk. Örömteli meglepetés volt, hogy sikerrel jártunk, szerencsénk volt" - mondta el a CNN-nek.



A maradvány kora és a sivatagi környezet, ahol megtalálták, különösen nagy kihívás annak, aki DNS-t akar kivonni. Az örökítő információt tartalmazó DNS-molekula idővel és nagy meleg hatására ugyanis lebomlik. A fejet ráadásul a sírt feldúló ókori rablókon kívül a régészek is "megrongálták", amikor azonosítani próbálták.



A sír kincseit őrző Bostoni Szépművészeti Múzeum utoljára 2005-ben adta át a fejet a Massachusetts General Hospitalnak vizsgálatra. A kórházban CT-felvételeket készítettek róla, ezután négy évvel később DNS-t igyekeztek kivonni egy fogból, de egyik alkalommal sem sikerült megállapítani, férfié vagy nőé volt-e a fej.



Az FBI azért szállt be a tudományos munkába, mert jó alkalomnak találták arra, hogy a fejlett DNS-kivonási eljárást gyakorolják. A módszer ma bűnesetek megoldását segíti.



"Nem arról van szó, hogy az FBI-nak történelmi rejtélyek kutatására szakosodott osztálya is lenne, hanem arról, hogy az ókori leletek vizsgálatával tökéletesíthetjük a modern nyomozások eszközeit" - magyarázta Anthony Onorato, az FBI DNS-elemző részlegének vezetője.