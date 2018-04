Állati

Elkészült a népszerű okostelefonos Madárhatározó alkalmazás új verziója

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület elkészítette Magyarország első, Android és iOS rendszeren futó mobiltelefonos madárhatározó-alkalmazásának jelentősen kibővített, immáron 367 hazai fajt tartalmazó verzióját.



A Madárhatározó első, a 157 leggyakoribb fajt tartalmazó verziója 2016 tavaszán jelent meg és napok alatt rendkívül népszerűvé vált - napjainkig 77 300 letöltése volt és 32 000-en ma is aktívan használják. A most megjelent „haladó verzió” további 210 hazánkban eddig valaha megfigyelt fajjal bővült, így közel a teljes magyar madárfauna, 417-ből 367 madár határozója a telefonunkon lehet. Praktikus okokból azok a fajok maradtak ki a bővítésből, amiknek az elmúlt kétszáz évben egy vagy csak néhány észlelése volt hazánkban.



Új funkció is segíti a határozást - a találati listában a madarak gyakoriság szerint jelennek meg, továbbá az adott évszakra nem jellemző fajokat külön jelzi az alkalmazás. A fajfelismerő játékban is több a kihívás, hiszen a közel 370 faj felismerése még a gyakorlattal rendelkező madarászoknak sem könnyű.



Az okostelefonos alkalmazás lényege, hogy a madarak alakjának, színének és élőhelyének megadását követően kiválasztja a lehetséges fajokat, de már egyetlen szűrési feltétellel is működik. Az egyes fajok adatlapján a határozást Kókay Szabolcs madárfestő színes grafikái, rövid fajleírás és a madár hangja segíti. Emellett megtalálható itt a madár latin és angol neve, rendszertani besorolása és természetvédelmi értéke is. Az adatlapról internetes kapcsolattal tovább tudunk lépni az MME honlapjának Magyarország madarai oldalára, ahol a fajról bővebb fajleírást, gyűrűzési- és állományadatokat is kapunk, valamint videókat és fotókat is nézegethetünk.



Az alkalmazás 157 fajos alap verziója továbbra is ingyenesen elérhető, a most elkészült „haladó verzió” az MME tagjainak ingyenes és a nem tagoknak is csak jelképes 1090 Ft. Az alkalmazásból származó bevételt a meglévő madár-, kétéltű- és hüllőhatározók fejlesztésére és új alkalmazások (például emlőshatározó) készítésére fordítja a két egyesület.



A Madárhatározó mobiltelefonos alkalmazást részletesen bemutató honlap >>>