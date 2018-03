Űrkutatás

Sötét anyag nélküli távoli galaxist észleltek

Pieter van Dokkum, a Yale Egyetem csillagásza és kollégái nemrégiben megfigyeltek egy távoli, régi galaxist, amelynek viszonylag kevés csillaga olyan sebességgel mozog, hogy feltehetően nem éri őket a sötét anyag hatása. Ezzel kapcsolatos tanulmányukat a Nature című tudományos folyóiratban tették közzé.



A kutatóknak nincs magyarázatuk arra, hogyan lehetséges ez, de a tanulmánytól független szakértők szerint kalkulációik helyesek. A szerzők ahelyett, hogy megkérdőjeleznék a fizika alapjait, a sötét anyag hiányával éppen a sötét anyag létezését kívánják bizonyítani.



Van Dokkum szórványos galaxisokat tanulmányoz, amelyek óriási területet foglalnak el, mégis viszonylag kevés csillaga van. Ilyen galaxisok kereséséhez kollégáival saját készítésű teleszkóppal dolgozik, amelyet ötven telefotó lencséből állítottak össze. A Dragonfly, magyarul Szitakötő névre keresztelt teleszkóp Új-Mexikóból pásztázza az eget.



A „Szitakötő” segítségével bukkantak a kutatók egy nagy, ritkás galaxisra, a Cet északi csillagképben lévő NGC1052-DF2 jelűre. Akkora, mint a Tejútrendszer, de annak egyszázaléknyi csillagával rendelkezik csak. A galaxis tanulmányozására a Hawaiin lévő nagyobb teleszkópokat és a Hubble űrteleszkópot használták.



A kutatók a galaxisban található csillaghalmazok sebességére vonatkozóan méréseket is végeztek. Így jutottak arra a megállapításra, hogyha normál mennyiségű sötét anyag lenne a környezetükben, a halmazok mintegy 108 ezer kilométer per órás sebességgel mozognának. Ehelyett óránként 28 ezer kilométeres sebességgel haladnak. Van Dokkum szerint ilyen sebességgel akkor mozognak, ha egyáltalán nincs körülöttük sötét anyag.



A kutatócsoport azt is kiszámolta, mekkora lehet a galaxis teljes tömege, és arra jutottak, hogy teljes tömegéért a csillagok felelősek, így nagyon kevés vagy semmi tér nem marad a sötét anyag számára. Független kutatók szerint a számítások első ránézésre helyesnek tűnnek, bár az eredmények zavarba ejtők. Egy ilyen kevés csillaggal rendelkező galaxisban több sötét anyagnak kellene lennie véleményük szerint. Elképzelhető, hogy a frissen felfedezett galaxis annyira ritka, hogy talán igazából nem is galaxis.



Arra nincs magyarázat, miért nem található ebben a galaxisban sötét anyag. A tanulmány erre vonatkozóan négy állítást fogalmazott meg, amelyek közül a kutatók „kedvenc” állítása, hogy a galaxis az univerzum nagyon korai időszakában fejlődött ki olyan módon, amellyel korábban nem találkoztak a csillagászok.