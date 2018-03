Állatok

A vadászat miatt tovább maradnak anyjuk mellett a barnamedvebocsok

Ugyan a populációk létszáma nem változott, a barna medvék egyedeinek életét és viselkedését a vadászat okozta nyomás erősen befolyásolja - idézte a BBC hírportálja a Nature Communications című tudományos lap aktuális számában megjelent tanulmányt.



Svédországban lehet medvére vadászni, kivéve, ha kölykei vannak. A medvék "gyermekgondozási ideje" talán azért nőtt két és fél évre, mert a vadászati törvény védi a bocsáról gondoskodó nőstényt. Így minél tovább marad az anyjával a bocs, annál tovább kerüli el az anya, hogy megöljék - mondta Joanie Van de Walle, a kanadai Sherbrooke-i Egyetem munkatársa.



Mivel a törvény miatt a bocsáról tovább gondoskodó nőstény könnyebben életben marad, a vadászatnak szelektív hatása van, vagyis mesterségesen avatkozik bele abba, hogy mely állatok maradjanak életben és szaporodjanak - tette hozzá.



A kutatók megvizsgálták az ország közepén élő, erősen vadászott medvepopuláció túlélési és szaporodási adatait. A medveanyák kétféle gondozási stratégiát követnek, az egyik szerint rövidebb ideig etetik a bocsot, így a következő évben már újra kicsinyük lehet. A másik stratégia a hosszabb gondozás, így azonban kisebb lesz a szaporulat.



Az utóbbi években a svéd erdők barna medvéi egy évvel hosszabban, akár két és fél évig is etetik bocsaikat.



Az eredmények alapján a svéd medvevadászat fenntarthatónak tűnik, hiszen a medvepopuláció mérete stabil maradt.



A tudósok szerint fontos, hogy megértsük, milyen hatása van az emberi tevékenységnek az állatokra. A vadászat akár úgy is megváltoztathatja a populációt, hogy nagyobb lesz benne a szaporodóképes nőstények aránya - vélte Van de Walle.



Más állatok esetében is lehetséges, hogy az ember beleszól az evolúcióba, a trófeavadászok például a hatalmas szarvú, tülkű, agancsú hímeket szelektálják ki a populációból, ezzel a kihalás szélére sodornak egyes fajokat.