Meghalt Stephen Hawking világhírű elméleti fizikus

76 éves korában meghalt Stephen Hawking, a világ egyik vezető elméleti fizikusa. A hírt a családja közölte. A vezető angol elméleti fizikus nem csupán kiemelkedő szakmai sikerei által ismert, hanem a laikusoknak szóló ismeretterjesztési munkássága révén is azon kevés tudós közé sorolható, akik részei lettek a populáris kultúrának is, mint például Albert Einstein.



Stephen Hawkinget több, az emberiség jövőjére vonatkozó igen sötét jóslatot tett közzé. Szűk egy évvel ezelőtt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban emlegetett világvégét, tavaly májusban pedig azt mondta, az emberiségnek 100 éve van hátra (a Földön). Legutóbb néhány napja, egy tévéműsorban szólalt meg, azt mondta: tudja, mi volt az ősrobbanás előtt.

Stephen Hawking changed our perception of science and the universe.



He lived far longer, and did far more than anyone perceived he could. He transcended his body with a mind, heart and spirit that was limitless.



Our world is a better place having had him in it. RIP sir. pic.twitter.com/XDxE3QQVhU