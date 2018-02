Csillagászat

Csaknem száz újabb exobolygót fedeztek fel

Csaknem száz újabb exobolygót, vagyis Naprendszeren kívüli bolygót fedezett fel egy nemzetközi kutatócsoport a Kepler űrteleszkóp megfigyeléseinek köszönhetően. 2018.02.16 10:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az újonnan azonosított planétákkal mintegy háromszázra nőtt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Kepler űrteleszkópjának K2-missziója keretében felfedezett exobolygók száma - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



"Kétszázhetvenöt bolygójelöltet kezdtünk vizsgálni, amelyek közül 149-ről bizonyosodott be, hogy valódi exobolygó. Ezek közülük pedig 95 volt újonnan felfedezett planéta" - mondta Andrew Mayo, a Dániai Műszaki Egyetem nemzeti űrintézetének doktori hallgatója, az Astronomical Journal című folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője. Hozzátette: "ez a kutatás a K2-misszó révén 2014-ben nyert első adatok óta folyik".



A Discovery-program keretében épített Kepler űrtávcsövet 2009 márciusában indították útjára, legfontosabb feladata a Földhöz hasonló bolygók keresése úgynevezett tranzit módszerrel: a műhold a csillagfény parányi elhalványulásait méri, amelyeket a napjuk körül keringő bolygók elhaladása okoz.



Az űrteleszkóp fotometriai pontosságát garantáló négy lendkerék közül kettő 2013-ra meghibásodott, így új "forgatókönyvet" kellett írni. Eszerint 2014 nyarától a K2 küldetés keretében az űrteleszkóp az égbolt nagyobb területét figyeli meg, és képes a hűvösebb, kisebb, vörösbolygó-típusú csillagok nagyobb hányadát megvizsgálni.



Az exobolygók kutatása viszonylag fiatal terület. A Napunkhoz hasonló csillag körül keringő első bolygót 1995-ben fedezték fel. Mára mintegy 3600 exobolygó vált ismertté, amelyek között Föld-méretű kőzetes planéták és Jupiterhez hasonló gázóriások is találhatóak.



Az újonnan felfedezett bolygók egyike egy rendkívül fényes csillag körül kering. "Az egyik megerősített planéta tíz nap alatt kerüli meg a HD 212657 jelű csillagot, amely a Kepler és a K2-misszió során talált eddigi legfényesebb gazdacsillag. A fényes csillagok körül keringő bolygók azért fontosak, mert a csillagászok rengeteget megtudhatnak a róluk a Földről végzett megfigyelések révén is" - mondta Mayo, aki a NASA, a kaliforniai műszaki egyetem (Caltech), a UC Berkeley, a Koppenhágai Egyetem és a Tokiói Egyetem kutatóival dolgozott együtt.



A Kepler-űrtávcső eredeti és K2-missziója révén is óriási mértékben hozzájárult az exobolygók kutatásához. Küldetései révén eddig több mint 5100 exobolygójelöltet talált.